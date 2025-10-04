Sektör 176,8 milyar lira büyüklüğe ulaştı: Araç kiralamada çok tercih edilen marka belli oldu

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Kısa Dönem Araç Kiralama Sektör Raporu'na göre, kısa dönem araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 176,8 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı.

TOKKDER ve bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ işbirliği ile hazırlanan, yılın ocak-haziran dönemini kapsayan TOKKDER Kısa Dönem Araç Kiralama Sektör Raporu açıklandı.

Buna göre, kısa dönem araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü yılın ilk yarısında 176,8 milyar lira oldu.

Sektörün geçen yıl aktif büyüklüğü 190,75 milyar lira seviyesindeydi. Yılın ilk yarısında sektörün filosunda bulunan araç adedi ise 165 bin 300’e ulaştı. 2024 yılı sonunda sektörün araç parkı 151 bin adet seviyesindeydi.

En çok Renault tercih edildi

Renault yüzde 23 pay ile kısa dönem araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 20,8 ile Fiat, yüzde 9,3 ile Hyundai, yüzde 7,1 ile Peugeot ve yüzde 6,9 ile Opel takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 42,5’i "A" ve "B" segmenti araçlardan oluşurken, kompakt sınıf araçlar yüzde 40,7 ile ikinci sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında araç parkının yüzde 9,2’si "D" segment, yüzde 2,4’ü "E" ve "F" segmenti, yüzde 5,2’si ise hafif ticari araçlardan oluştu.

Benzinli modeller öne çıktı

Raporda sektörün araç parkında yüzde 64'lük payla benzinli modeller ön plana çıkarken, parkta dizeller yüzde 28, hibridler yüzde 5, elektrikli modeller de yüzde 3,0 pay ile yer aldı.

Rapora göre, kısa dönem araç kiralama sektöründe gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğini devam ettirdi.

Sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 37,2 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 31,1 ile ikinci sırada yer aldı.

SUV araçlar yüzde 24,2 ile üçüncü sırada yer alırken "station wagon"lar yüzde 0,5 payda kaldı. Sektörün toplam araç parkının yüzde 81,3’ünü otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

Sektör yılın ilk yarısında 18,67 milyar TL vergi ödedi

Rapora göre, kısa dönem kiralama sektörü 2025 yılında da ekonomiye önemli vergi katkısı sağladı.

Sektörün yılın ilk yarısında ödediği vergi tutarı 18,67 milyar lirayı buldu. Sektör, yılın ilk iki çeyreğinde toplam 55,8 milyar lira tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, 2024 yılının son çeyreğinde 29,2 milyar lira seviyesindeydi.

Yılın ilk çeyreğinde sektörün kiradaki ortalama araç sayısı 96 bin 978 adetken ikinci çeyrekte bu rakam 100 bin 821 adede yükseldi. Sektördeki kontrat sayısı ise ilk çeyrekteki 797 bin 956'dan 1 milyon 94 bin 663'e ulaştı.

Ortalama kontrat süresi ikinci çeyrekte 8,3 gün olarak gerçekleşirken toplam kira günü ise ikinci çeyrekte 9 milyon 73 bin 890 olarak belirlendi.

Yılın ilk çeyreğinde filolardaki araçların ortalama doluluk oranı yüzde 63 iken, ikinci çeyrekte yüzde 61 seviyesine geriledi. Rapora katılan firmaların filolarındaki araçların ortalama yaşı ise 17 ay olarak belirlendi.