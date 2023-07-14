Sıfır araçlarda KVD değişikliği: En düşük sıfır araç kaç lira oldu?

KDV değişikliği ile birlikte sıfır otomobil fiyatları da güncellendi. Milliyet'teki habere göre İMAS Başkanı Ertemel şu bilgileri verdi:

"Diğer yandan en ucuz hatchback otomobil olan 1A segmentindeki bir model ise KDV güncellemesi ile birlikte 681.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

Mevcut rakamlar doğrultusunda manuel modeller 650 ila 750 bin TL arasında fiyatlandırılırken, otomatik ve daha donanımlı versiyonlar ortalama 850 bin TL ‘den başlıyor ve markaya göre fiyatlandırılıyor.

İkinci elde en düşük fiyat

İkinci el otomobil fiyatları sıfır otomobilden referans alınarak belirleniyor. 6+6 yönetmeliğinin de yarattığı etki ile şu anda ikinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş durmuş durumda.

Hatta ikinci el otomobillerin sıfır fiyatından yukarı satılması ve ilan verilmesinin yasaklanmasıyla, bu tür yüksek fiyat istenen araçların fiyatları da gerileyecektir.

Tedarik sorununun azalması ile de bu önemli sorun ortadan kalkacaktır. İkinci el otomobil piyasasında yaşa ve kondisyona göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 10 yaş üstü ve iyi kondisyonlu otomobiller 350 bin TL’den başlarken, fiyatlar model yılı ve markaya göre değişiyor.

Daha yeni otomobillere sıfır fiyatına yakın rakamlar talep edilse de, kapsamı genişleyen yönetmelikle birlikte bu alanda da bir miktar düşüş görebiliriz.

En çok hangi model rağbet görüyor?

İkinci el piyasasında da sıfır araç satışlarına paralel olarak en çok C segment sedan aile otomobilleri tercih ediliyor.

Bu araçların bazılarının ülkemizde üretilmesi sebebiyle fiyat avantajı sağlaması ve sağladığı konfor ile en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor. Bir diğer tercih edilen otomobil ise A1 segment ve B segment hatchback araçlar.

Yine sağladığı konfor ve daha uygun fiyatları ile vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği otomobiller arasında.”