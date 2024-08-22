Sıfır otomobil için kritik gün 31 Ağustos: Bayilerin ellerindeki araçlar için 'ikinci el' formülü

GSR II donamına sahip olmayan araçlar için son gün 31 Ağustos. Kararın açıklandığı tarihten bu yana bayiler, ellerindeki eski donanımlı otomobilleri satmak için ciddi indirimlere gitti.

İndirimlerin yanı sıra sıfır faizli krediler, takas destekleri gibi kampanyalar yapıldı. Fakat bayilerin ellerinde Avrupa Birliği’nin güvenlik regülasyonu kurallarına uymayan araçlardan kaldığı belirtiliyor.

Sektör temsilcileri bakanlığın tarihte yeni bir revizyona gitmeyeceğini ifade ediyor. Bu nedenle sıfır araç almayı düşünenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğinin altı çiziliyor.

Türkiye gazetesine konuşan sektör oyuncuları, “Birçok bayi minimum kâr ile araba sattı ve devam ediyor. 10 gün kadar bir süremiz kaldı. Satabileceğimizi satacağız. Burada en büyük sorunumuz krediye ulaşamamak. Bankalar kredi musluklarını kapadı" diyor.

Kalan araçların ne olacağına dair net bilgi olmadığnı aktaran sektör temsicileri, "Sektörden aldığımız bilgiler doğrultusunda bayilerin elde kalan araçları kendi aralarında satış yapacağı ve ikinci el olarak piyasaya sürecekleri söyleniyor” şeklinde konuşuyor.

GST II Güvenlik Regülasyonları neler?

Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR II) araçların standart donanımlarına çeşitli güvenlik paketlerini dâhil ederek üretim yapılmasını zorunlu kılan ve araçların daha güvenli hâle gelmesini hedefleyen düzenleme. Bu kapsamda aşağıdaki özellikleri bulunmayan araçların üretimi ve satışı 31 Ağustos’ta son bulacak. Bu donanımlar ise şu şekilde:

* Kaza veri kaydedicisi

* Acil durum fren sistemi

* Sürücü yorgunluğu algılama sistemi

* Geri görüş kamerası ya da park mesafe sensörü

* Ani fren yapıldığında otomatik yanan flaşörler

* Alkol kilidi hazırlığı

* Akıllı hız yardımı ve trafik işareti algılama sistemi ile hız sabitleme

* Şerit takip asistanı

* Önden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass’ özellikli ön cam

* Büyük araçlarda kör nokta belirleme teknolojisi, çarpışmaları önlemek için uyarılar ve lastik basıncı izleme sistemi