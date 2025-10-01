Skoda Auto, dört milyonuncu SUV modelini üretti

Škoda Auto, 2009’da Yeti ile başladığı SUV serüveninde 4 milyon üretim barajını geçti.

Markanın 12 model serisinin yedisi SUV segmentinde bulunuyor. Hindistan’a özel Škoda Kylaq ve Kushaq, kompakt sınıfta Kamiq ve Karoq, yedi koltuklu Kodiaq, tamamen elektrikli Elroq ve Enyaq ile oluşan SUV ailesi, Škoda’nın toplam teslimatlarının yüzde 55’inden fazlasını oluşturuyor.

Türkiye’de SUV yükselişi

Küresel pazarlarda olduğu gibi Türkiye’de de SUV’lara talep artıyor. ODMD verilerine göre 2025’in ilk 8 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 62’nin üzerine çıktı. Škoda’nın Türkiye’de Ocak-Ağustos dönemindeki satışlarının yüzde 41’i SUV modellerden oluştu.

Avrupa’da elektrikli atağı

Bir yıl önce pazara sunulan elektrikli Elroq, Avrupa’da en çok tercih edilen elektrikli SUV’lar arasına girerken, yenilenen Enyaq ailesi de güçlü satış performansını sürdürüyor. 2025’in ilk yarısında Avrupa’da 72 bin adet elektrikli Škoda kullanıcıyla buluştu.

Gelecek planları

Marka, elektrifikasyon sürecini hız kesmeden sürdürüyor. 2026’ya kadar en küçük elektrikli SUV Škoda Epiq ve yedi kişilik Vision 7S konseptine dayalı yeni amiral gemisi Space piyasaya sunulacak.

SUV modellerden öne çıkanlar

Yeti (2009–2018): 684 bin 500 adet üretildi.

Kodiaq (2016–…): 1 milyon 77 bin 200 adet üretildi, ikinci nesli hibrit sistemle geldi.

Karoq (2017–…): 917 bin adet üretildi, kompakt sınıfta öne çıkıyor.

Kamiq (2019–…): 789 bin 800 adet üretildi, şehir içi odaklı model.

Enyaq/Enyaq Coupé (2020–…): 326 bin adet üretildi, Avrupa’nın popüler elektrikli SUV’larından.

Kushaq (2021–…): 99 bin adet üretildi, Hindistan için geliştirildi.

Elroq (2024–…): 71 bin adet üretildi, RS versiyonu 250 kW güç üretiyor.

Kylaq (2024–…): 35 bin 500 adet üretildi, Hindistan’ın 4 metre altı SUV pazarına özel tasarlandı.