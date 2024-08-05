Skoda 'premium’dan geçiş markası oluyor

Skoda, yeni nesil Kodi­aq ile D-SUV segmen­tinde ilk nesliyle elde ettiği başarıyı daha ileriye ta­şımayı hedefliyor.

Markanın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin unsurlarıyla tasarla­nan Kodiaq, dört farklı dona­nım seviyesi ve üç farklı motor seçeneğiyle Skoda showroom­larında yerini aldı. Müşterile­rinin önemli bir bölümünü di­ğer markalardan ve özellikle de premium olanlardan aldık­larını ifade eden Skoda Türki­ye Genel Müdürü Zafer Başar, müşteri memnuniyetinde zir­veye çıktıklarını söyledi.

Ba­şar, “7 farklı modelle toplam binek otomobil pazarının yüz­de 92’sine varan bir ürün tem­siliyetiyle farklı segmentler­de farklı müşterilerin beklen­tilerini karşılayacak bir ürün stratejisini uzun zamandır sürdürüyoruz. Adetlerimizi ve müşteri kitlemizi artırırken aynı zamanda müşteri mem­nuniyetinden de ödün verme­den adımlar atıyoruz. Şu anda Skoda yeni nesil bayilerinde­ki, modern yüzü ve konforlu or­tamıyla segmentinin en iyileri arasında yer alıyor" dedi.

Kodiaq büyüdü

Dev boyutlarıyla dikkat çe­ken Kodiaq’ta, Köşeli çamur­luklar, TOP LED Matrix farlar, ön panjur ile bütünleşen yatay ışık şeritleri Kodiaq’ın SUV görünümünü güçlendiriyor. Bir aerodinami gelişimi olarak sürtünme katsayısı 0,282 cd’ye düşen Kodiaq’ta iç mekânda 5 ve 7 kişilik oturma düzenle­ri sunulurken, satışların %10 civarı 7 kişilik olacak.

Yeni ne­sil Kodiaq’ın uzunluğu 61 mm artarak 4.758 mm, aks aralığı 3 mm artarak 2.788 mm ve geniş­liği 2 mm artarak 1.864 mm ol­du. Aracın yüksekliği ise 13 mm azaltılarak 1.668 mm olarak ta­sarlandı. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi ise 910 litreye çıktı ve segmentinin li­deri olarak dikkat çekiyor. Ko­diaq’ın en bilinen özelliği kol­tuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 2.105 litreye çıkıyor.

Yeni Kodiaq’ta mild hibrit teknolojili 150 HP güce sahip 1,5 litre TSI benzinli motor ve 193 HP güç üreten 2.0 TDI di­zel motor seçenekleriyle ter­cih edilebiliyor. Bununla bir­likte 2025'ten itibaren Kodiaq RS ile birlikte 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli motora sahip mo­tor seçeneği de sunulacak. 150 PS güç ve 250 Nm tork değe­rine sahip 1.5 litre TSI motor­lu Kodiaq, önden çekişli olarak tercih ediliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede ta­mamlıyor.

Mild hibrit tekno­lojisiyle yüksek verimliliğe sahip model, 100 kilometre­de 6.0 litreye varan ortalama tüketimle önceki nesle göre 100 km’de yaklaşık 1 litre da­ha az yakıt tüketiyor. En çok merak edilen konulardan biri olan şarj edilebilir hibrit versi­yon için verilen süre 2025. 100 km’ye yakın elektrikli menzi­liyle pek çok sorunu ortadan kaldıracak olan Plug-IN Hyb­rid versiyon düşük karbon emisyonuyla da şu andaki gün­cel kurla birlikte oldukça reka­betçi gelecek gibi gözüküyor.

Tabii o zamana kadar Türki­ye’nin öngörülemez vergilen­dirme sisteminde herhangi bir değişiklik olmazsa. Başar, “Biz yeni vergi düzenlemesine bağ­lı olmadan 2025’te şarj edilebi­lir hibritleri getirmeyi öngör­müştük” dedi. Bakalım nasıl bir fiyatla gelecek onu bilmem ama konvansiyonel ile benzer fiyatlarla gelirse çok büyük ilgi göreceği ortada. Son olarak ba­ğımsız Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız elde etti.

Skoda şarj ağı kuruyor

Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, marka olarak elektrikli otomobillerde adımları geç attıkları eleştirisi üzerine “Her şeyin oturmasını bekledik, altyapıda da artık hazırız, 55 tane DC şarj ünitesiyle geniş bir ağ kuruyoruz” diye konuştu. Gelecek yıl Enyaq ve Elroc gibi elektriklilerle hızlanacaklarını ifade eden Başar, trafik haritasının yoğun olduğu yerlerde de şarj istasyonu kurma çalışmalarımız var. Zaten geniş bayi ağımız Türkiye genelinde yaygın bir şarj ağı kurmaya yetiyor. 7 gün 24 saat açık olacak şarj istasyonlarımızla tüm marka müşterilerine hizmet vereceğiz “ ifadelerini kullandı.