Skoda 'premium’dan geçiş markası oluyor
Çek markanın en büyük SUV’u Kodiaq artık premium müşterilere daha çok göz kırpacak modellerle geliyor. 2016 yılından bu yana caddelerde olan D SUV Kodiaq, artık daha lüks, teknolojik ve donanımlı. Skoda Kodiaq, lansmana özel olarak 2 milyon 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Skoda, yeni nesil Kodiaq ile D-SUV segmentinde ilk nesliyle elde ettiği başarıyı daha ileriye taşımayı hedefliyor.
Markanın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin unsurlarıyla tasarlanan Kodiaq, dört farklı donanım seviyesi ve üç farklı motor seçeneğiyle Skoda showroomlarında yerini aldı. Müşterilerinin önemli bir bölümünü diğer markalardan ve özellikle de premium olanlardan aldıklarını ifade eden Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, müşteri memnuniyetinde zirveye çıktıklarını söyledi.
Başar, “7 farklı modelle toplam binek otomobil pazarının yüzde 92’sine varan bir ürün temsiliyetiyle farklı segmentlerde farklı müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir ürün stratejisini uzun zamandır sürdürüyoruz. Adetlerimizi ve müşteri kitlemizi artırırken aynı zamanda müşteri memnuniyetinden de ödün vermeden adımlar atıyoruz. Şu anda Skoda yeni nesil bayilerindeki, modern yüzü ve konforlu ortamıyla segmentinin en iyileri arasında yer alıyor" dedi.
Kodiaq büyüdü
Dev boyutlarıyla dikkat çeken Kodiaq’ta, Köşeli çamurluklar, TOP LED Matrix farlar, ön panjur ile bütünleşen yatay ışık şeritleri Kodiaq’ın SUV görünümünü güçlendiriyor. Bir aerodinami gelişimi olarak sürtünme katsayısı 0,282 cd’ye düşen Kodiaq’ta iç mekânda 5 ve 7 kişilik oturma düzenleri sunulurken, satışların %10 civarı 7 kişilik olacak.
Yeni nesil Kodiaq’ın uzunluğu 61 mm artarak 4.758 mm, aks aralığı 3 mm artarak 2.788 mm ve genişliği 2 mm artarak 1.864 mm oldu. Aracın yüksekliği ise 13 mm azaltılarak 1.668 mm olarak tasarlandı. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi ise 910 litreye çıktı ve segmentinin lideri olarak dikkat çekiyor. Kodiaq’ın en bilinen özelliği koltuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 2.105 litreye çıkıyor.
Yeni Kodiaq’ta mild hibrit teknolojili 150 HP güce sahip 1,5 litre TSI benzinli motor ve 193 HP güç üreten 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Bununla birlikte 2025'ten itibaren Kodiaq RS ile birlikte 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli motora sahip motor seçeneği de sunulacak. 150 PS güç ve 250 Nm tork değerine sahip 1.5 litre TSI motorlu Kodiaq, önden çekişli olarak tercih ediliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlıyor.
Mild hibrit teknolojisiyle yüksek verimliliğe sahip model, 100 kilometrede 6.0 litreye varan ortalama tüketimle önceki nesle göre 100 km’de yaklaşık 1 litre daha az yakıt tüketiyor. En çok merak edilen konulardan biri olan şarj edilebilir hibrit versiyon için verilen süre 2025. 100 km’ye yakın elektrikli menziliyle pek çok sorunu ortadan kaldıracak olan Plug-IN Hybrid versiyon düşük karbon emisyonuyla da şu andaki güncel kurla birlikte oldukça rekabetçi gelecek gibi gözüküyor.
Tabii o zamana kadar Türkiye’nin öngörülemez vergilendirme sisteminde herhangi bir değişiklik olmazsa. Başar, “Biz yeni vergi düzenlemesine bağlı olmadan 2025’te şarj edilebilir hibritleri getirmeyi öngörmüştük” dedi. Bakalım nasıl bir fiyatla gelecek onu bilmem ama konvansiyonel ile benzer fiyatlarla gelirse çok büyük ilgi göreceği ortada. Son olarak bağımsız Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız elde etti.
Skoda şarj ağı kuruyor
Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, marka olarak elektrikli otomobillerde adımları geç attıkları eleştirisi üzerine “Her şeyin oturmasını bekledik, altyapıda da artık hazırız, 55 tane DC şarj ünitesiyle geniş bir ağ kuruyoruz” diye konuştu. Gelecek yıl Enyaq ve Elroc gibi elektriklilerle hızlanacaklarını ifade eden Başar, trafik haritasının yoğun olduğu yerlerde de şarj istasyonu kurma çalışmalarımız var. Zaten geniş bayi ağımız Türkiye genelinde yaygın bir şarj ağı kurmaya yetiyor. 7 gün 24 saat açık olacak şarj istasyonlarımızla tüm marka müşterilerine hizmet vereceğiz “ ifadelerini kullandı.