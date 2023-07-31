Spring elektriklileri yaymaya geliyor

Geçtiğimiz aylarda yurtdışındaki dünya lansmanına katıldığım, ilk elektrikli Dacia unvanını hanesine yazan minik sınıf elektrikli Spring artık Türkiye’de. 875 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satışlarına başlanan Spring elektrikli otomobillerin de ucuz olabileceğini anlatırken elektriklileri adeta demokratize ediyor. Küçük boyutlarıyla şehir hayatındaki ihtiyaçlara cevap veren Spring, sade ve basit otomobilleri sevenleri, ilk otomobilini elektrikli almayı düşünenleri, evine ikinci otomobil bakanların listesine girebilir.

310 km menzile sahip

Oldukça uygun şarj maliyetleri de Dacia’nın alışılmış ekonomistliğinin devamı niteliğinde. Yani bir nevi herkes için elektrikli, zaten marka yetkilileri de benzer bir motto kullanmışlar. Electric 65 motoru, lansmana özel Arduvaz Mavi renk alternatifi, ev tipi ve duvar tipi şarjları WLTP döngüsünde 310 km’ye kadar ulaşan menzil, 0-50 km hızlanması 3.9 saniye gibi detaylar da var. Yalın iç mekan zaten konsepte uygun öte yandan güvenlik yönünden de o kadar yalın sayılmaz, ABS, ESP, elektronik fren gücü dağıtımı 6 hava yastığı standart.

Öte yandan çatı marka Renault’nun bir diğer beklenen modeli elektrikli Megane yani Megane E-Tech de ön siparişe açıldı. Daha önce marka bünyesinde Fluence Z.E ve Zoe gibi elektriklilere sahip olan Fransız markanın son elektriklisi için siparişler 1 Ağustos’ta başlıyor 250 bin TL peşinat ödeyen ilk 250 kişi ağustos ayında otomobillerine kavuşacak