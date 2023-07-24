Stellantis bataryaların emisyonlarını düşürüyor

Silikon Vadisi merkezli Lyten’e yatırım yapan Stellantis, sera gazı emisyonlarını da düşürecek çalışmalara imza attıklarını ifade ederken, lityüm kükürt bataryalar, lityum iyon bataryalardan iki kat daha fazla enerji yoğunluğu sağlayabildiği açıklamalar arasında.

Araç ağırlığı da azalacak

Üç boyutlu grafen uygulamaları konusunda çalışmalarıyla bilinen Lyten’in teknolojisinde lityum kükürt bataryalar, nikel, kobalt ve manganez içermeyerek tahmini olarak yüzde 60 oranında daha düşük karbon ayak izi yaratıyor.

Sistem ayrıca araç ağırlıklarını da azaltacak ve bu sayede otomobillerin en temel sorunlarından biri olan ağırlık konusundaki çözümlere önemli bir katkı sağlanmış olacak.