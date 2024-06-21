Sübvansiyon soruşturmasında Çin'den AB'ye 'aşırı bilgi talebi' suçlaması

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yıdong, AB Komisyonu'nun Çinli elektrikli araç üreticilerinden talep ettiği bilgilerin türü, kapsamı ve boyutlarının sübvansiyon soruşturmasının sınırlarını aştığını savundu ve ekledi: "Çinli şirketler işbirliği yapıp bilgi sağlamak için ellerinden gelen gayreti göstermesine rağmen AB Komisyonu, Çinli şirketleri haksız olarak işbirliği yapmamakla suçladı ve cezalandırıcı yüksek vergiler koydu" dedi.

Hı, Komisyon'un soruşturmanın ardından getirdiği geçici tarife artışlarının 'olgusal ve yasal zeminden uzak' olduğuna işaret ederek, Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin haklarını ve çıkarlarını koruyacağını vurguladı. Çinli yetkili, AB'nin tarife artışlarına karşılık tedbir uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin bilgi vermedi.

Soruşturmanın geçmişi Ekim 2023'e dayanıyor

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda 11 Haziran'da Çin'den ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getirme kararı almıştı. Soruşturma kapsamında incelenen Çinli üreticilerden, AB makamlarıyla işbirliği yapan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'ye yüzde 20, işbirliği yapmayan SAIC Motor'a ise yüzde 38,1 ek gümrük tarifesi uygulanacağı bildirilmişti.

Geçici ek vergilerle normalde yüzde 10'luk standart tarife uygulanan elektrikli araçlar için olağan gümrük tarifesi yüzde 31'e kadar çıkarken Komisyon'un yeni vergileri üye ülkelere kabul ettirip kalıcı hale getirmesi için 4 ay süresi bulunuyor. Çin de 17 Haziran'da AB ülkelerinden ithal domuz eti ve yan ürünlerine damping soruşturması başlattığını duyurmuştu. Soruşturmanın ABD'nin sübvansiyon soruşturmasında alınan kararlara karşılık olarak başlatıldığı yorumları yapılmıştı.