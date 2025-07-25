Tarifeler Alman devini vurdu: Volkswagen’in kârı yüzde 29 düştü

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, ABD ile Avrupa arasındaki ticaret gerilimlerinin doğrudan etkilerini açıklayarak, 2025 yılına ilişkin finansal beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Şirket, 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte operasyonel kârının %29 oranında düşerek 3,8 milyar euroya gerilediğini bildirdi.

Bu düşüşün temel nedeni olarak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan ve Nisan ayından bu yana yürürlükte olan %25 oranındaki Avrupa menşeli araç tarifeleri gösterildi. Volkswagen, bu yüksek gümrük vergilerinin özellikle ABD’ye yapılan ihracatı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kâr baskısı sonucunda şirket, 2025 yılı için daha önce %5,5 ila %6,5 aralığında olan operasyonel satış geliri artışı beklentisini %4 ila %5 bandına çektiğini duyurdu. Ayrıca, yıl genelindeki satışların bir önceki yıla göre artış göstermesi beklenirken, bu beklenti de "geçen yılın seviyelerinde kalacak" şeklinde revize edildi.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, “Ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve uygulanan tarifeler, küresel pazardaki istikrarı tehdit ediyor” ifadelerine yer verildi. Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi konumundaki şirket, sektörün yaşadığı sıkıntıları azaltmak amacıyla Avrupalı ticaret müzakerecilerine tarifelere alternatif bir çözüm bulunması yönünde çağrıda bulundu.