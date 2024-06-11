Temmuzda sıfır araç fiyatları yükselir mi? Kurban Bayramı öncesi durgunluk var

Bir süredir hem fiyatları hem de hareketliliği azalan ikinci el araç piyasası, bayram öncesi de aynı havayı koruyor. Piyasada araç bolluğu yaşanırken, araç seçenekleri de artmış durumda. Oto galericiler bayram öncesinde uygun fiyatlı araçların satıldığını söyledi.

Oto galericiler, araç almak isteyenler için satın almanın doğru zaman olduğunu öne sürdü. Oto galericiler, mevduat faizlerinin yüksek olmasının da piyasada durgunluk oluşturduğunu söyledi. Fiyatların yüzde 20 düştüğünü söyleyen galericiler, ilerleyen dönemde sıfır araçlara zam gelmesini beklediklerini kaydetti.

Temmuzda otomoobil fiyatları zamlanır mı?

Oto galerici Gürkan Keleş, ikinci el otomobil piyasasının şu dönemde durgunlaştığını belirterek şunları söyledi:"Bayram üzeri şu anda daha uygun olan araçlar satılıyor. İkinci el araç fiyatları da gerilemiş durumda. Sıfır arabalarda da fiyatlar biraz geriledi. Araç fiyatları ortalama yüzde 20 geriledi. Biniciler için şu anda araç alma zamanı. Sürücüler şu anda araba alabilir. İlerleyen dönemde araba fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Temmuz’dan sonra sıfır araçlarda fiyat artışı yaşanabilir. Zamlar gelirse, ikinci el piyasasına da otomatik olarak yansıyacaktır. Yüksek fiyattan araç alan biniciler ise araçlarını şu an satmıyorlar. Biz oto galericiler olarak fiyatlarımızı geri çektik."

Daha önceki bayramlarda hareketliliğin daha çok olduğunu söyleyen Keleş, “Arabasını satıp mevduat faizine yatıran vatandaşlar da var. Ancak araba fiyatları düşmeyecek, elbet yükselecek diye düşünüyoruz. İkinci el piyasasında eskiden araba bulunmuyordu ancak şu anda araç bolluğu var. Araba çeşitleri bu dönemde çok fazla" dedi.