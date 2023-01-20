TEMSA'dan yol hikayeleri 'Otobüsün Penceresinden'

Kitabın lansmanında konuşan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, TEMSA’nın 55 yıldır Türk insanının hayatına dokunan çok güçlü bir marka olduğunu ifade ederek “TEMSA, Türk insanı için sadece bir otobüs üreticisi değil, bir yol arkadaşı. Bu projenin çıkış noktası da aslında tam olarak bu. Hepimizin zihnine kazınmış bazı yol hikayeleri vardır. Biz bu projeyle bu yol hikayelerini, yaşadığımız keyifli anıları yeniden insanımıza hatırlatmak istedik. Biz Türk insanı olarak gerçekten yol hikayelerini, yolculukları çok severiz. Her yolculukta da kendimizi biraz daha keşfederiz. ‘Otobüsün Penceresinden’ de bu yönüyle, bizi çok heyecanlandıran, mutlu eden bir proje” dedi.