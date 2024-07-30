Tesla, 2 milyona yakın aracını geri çağırdı
ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, kilitlenmeyen kaput sorunu nedeniyle 1,85 milyon aracını geri çağırdı. Geri çağırma, Tesla'nın 2021 ila 2024 yılları arasında ürettiği Model 3, Model S, Model X ve 2020 ila 2024 arasında ürettiği Model Y araçlarını kapsadığı açıklandı.
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım hatası nedeniyle oluşan kilitlenmeyen kaput sorununa karşılık, çözümü ABD'deki 1,85 milyon aracını geri çağırmakta buldu.
Geri çağırma kararı, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) "kilitlenmemiş kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebilir ve çarpma riskini arttırabilir" uyarısının ardından alındı.
Reuters'ta yer alan habere göre NHTSA, Tesla'nın sorunu çözebilmek için yazılım güncellemesi yayınladığını bildirdi.
Geri çağırma, Tesla'nın 2021 ila 2024 yılları arasında ürettiği Model 3, Model S, Model X ve 2020 ila 2024 arasında ürettiği Model Y araçlarını kapsadığı açıklandı.
Tesla ayrıca, arızanın, Kanada merkezli Magna Closures firmasının Çin'de ürettiği kaput mandalından kaynaklandığını ifade etti.