Tesla güncellenmiş Model S ve Model X'i satışa sundu: Fiyatlar arttı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu dünyanın en büyük eletkrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Model S ve X’in güncellenmiş versiyonlarını ABD'de satışa sundu.

Türkiye'de satışı olmayan araçların güncellenmiş versiyonlarında yeni bir renk seçeneği daha eklendi. Araçlara özel "Frost Blue" adlı yeni bir dış renk eklendi.

Ayrıca araçların güncellenmiş versiyonları önceki versiyonlardan 5 bin dolar daha pahalı olarak satışa çıktı.

Şimdiye kadarki en uzun menzilli tesla oldu

Ayrıca güncellenmiş versiyonlarda araçların menzili de artırıldı.

Tesla'nın Model S Long Range modelinin menzili 410 mil (659 km) olarak açıklandı. Tesla bu modelin bugüne kadarki en uzun menzilli elektrikli aracı olduğunu söyledi.

Model X All Wheel Drive ve Plaid modellerinin menzilleri de artırıldı.

Hangi yenilikler yapıldı?

Tesla resmi X hesabından yaptığı paylaşımda araçların rüzgar ve yol gürültüsünü azaltan iyileştirmeler ile aktif gürültü engelleme sisteminin güncellendiğini ve araçların daha sessiz hale getirildiğini duyurdu.

Paylaşımda yeni tekerlek tasarımları ve geliştirilmiş aerodinamiklerin menzilin artmasını sağladığı belirtildi.

Aracın iç tasarımının da değiştiği belirtilirken gösterge paneli ve kapılarda dinamik ışık animasyonlarının olduğu kaydedildi.

Yeni süspansiyon sistemlerinin daha konforlu bir sürüş sağladığı belirtilen paylaşımda yeni nesil uzun far sisteminin olduğu ve gece sürüşlerinde görüşü artırdığı belirtildi.

Güncellenmiş Model X ve Model S'nin fiyatlari ne kadar oldu?

Model S, ABD’de 84.990 dolardan başlayan fiyatlarla, Model X ise 89.990 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Bu da güncellenmiş yeni modellerde başlangıç fiyatlarının 5 bin dolar arttığına işaret ediyor.

Araçlara özel "Frost Blue" rengi ise model fiyatlarını 2 bin 500 dolar daha artırıyor.

ABD'de satışa sunulan yeni modellerin fiyatları şu şekilde:

Model S:

Long Range: 84 bin 990 dolar (önceki fiyat: 79 bin 990 dolar)

Plaid: 99 bin 990 dolar (önceki fiyat: 94 bin 990 dolar)

Model X:

Long Range: 89 bin 990 dolar (önceki fiyat: 84 bin 990 dolar)

Plaid: 104 bin 990 dolar (önceki fiyat: 99 bin 990 dolar)