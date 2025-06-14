İsrail-İran arasında yaşanılan çatışma petrol piyasasında hareketliliğe neden olurken analistler ve yatırımcılar fiyatlara ilişkin çeşitli senaryolara yoğunlaştı.

Orta Doğu'da son iki yıldır tırmanan gerginlik petrol yatırımcılarının, petrol arzında aksama yaşanabileceği riskine karşı iyimser olmayı öğretti. Petrol yatırımcıları Orta Doğu'daki gerginliklere duyarsızlaştılar ancak İsrail'in son saldırısı onların duyarsızlığını sınamaya başladı.

Birçok kişi petrol piyasasının eninde sonunda zarar görmeden kurtulabileceğine inansa da, İran'ın ne kadar güçlü bir yanıt vereceği, İsrail'in daha fazla saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği ve ABD'nin nasıl tepki vereceği konusundaki yaygın belirsizlik, yatırımcıları olası sonuçların çok geniş bir yelpazesini fiyatlandırmaya zorluyor.

Arz üzerinde herhangi bir etki yaratmamasına rağmen İsral ve İran arasındaki saldırıların ardından petrol fiyatları gece saatlerinde ani yükselişler yaşasa da gerilimlerin 2. gününde yüzde 7 yükselişle 74 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrolde farklı tahminler

Saldırılar petrol piyasasında sarsıntıya neden olurken yatırımcılar çok çeşitli olası sonuçları fiyatlamaya başladı.

Analistler ise olası tırmanış veya tırmanışın azalmasına yönelik senaryolar üzerinde duruyor. Bazıları en kötü senaryoda fiyatların varil başına 100 doların üzerine çıkacağını öngörürken, diğerleri fiyatların bu yılın dördüncü çeyreğinde 60 doların altına düşmesini bekliyor.

Goldman gerilime rağmen orta vadede düşüş bekliyor

Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistleri petrol fiyatlarına ilişkin yayımladıkları son raporda “Orta Doğu'da daha fazla tırmanma potansiyeli, fiyat tahminimize yönelik kısa vadeli risklerin artık yukarı yönlü olduğu anlamına geliyor” dedi.

Ancak analistler, orta vadede OPEC+ arz artışları ve küresel ticarete ilişkin süren belirsizlik nedeniyle orta vadede hala aşağı yönlü riskler görüyor.

Goldman, Brent petrol ve WTI fiyatlarının yılın dördüncü çeyreğinde varil başına 59 ve 55 dolara, 2026'da ise 56 ve 52 dolara düşmesini bekliyor.

Hürmüz Boğazı endişesi

Petrol piyasası için en endişe verici olasılık ise küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin aktığı Hürmüz Boğazı'ndan nakliyenin aksaması olarak değerlendiriliyor ancak çoğu analist bunun olası olmadığını düşünüyor.

RBC Capital Markets LLC'de küresel emtia stratejisi başkanı ve eski CIA analisti Helima Croft Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede "ABD Beşinci Filosunun Bahreyn'deki varlığı göz önüne alındığında, İran'ın boğazı uzun süre kapatmasının son derece zor olacağını anlıyoruz" dedi.

Danışmanlık şirketi FGE NexantECA ise bir raporda, "Hürmüz Boğazı'nın kapanma olasılığı o kadar büyük bir ikili olay ki denge tahminlerini zorlaştırıyor. Konuştuğumuz piyasa katılımcılarının çoğu Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını beklemiyor, ancak kapanırsa sonuçları çok büyük olur" dedi.

Petrole ilişkin endişe veren diğer olası senaryolar arasında, İsrail'in İran'ın petrol altyapısına saldırı olasılığı veya Tahran'ın saldırılara nükleer programını hızlandırarak yanıt vermesi durumunda İran'a yönelik yaptırımların artırılması olasılığı yer alıyor.

Küçük de olsa petrol piyasasının bozulma ihtimalindeki herhangi bir artış, fiyatları yükseltmeye yetiyor.