Tesla, Model Y Performance'ı tanıttı! Türkiye fiyatı belli oldu

Tesla, yeni Model Y Performance aracını tanıttı.

Tasarımda küçük değişiklikler yapılırken, maksimum hız seviyesi Long Range AWD versiyonundan 49 km/s daha yüksek oldu.

Maksimum hızı 250 km/s olan model, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,5 saniyede ulaşıyor.

Ayrıca, aracın 580 kilometrelik menzili bulunuyor.

Tesla Türkiye sitesinde bulunan bilgilerde "Yola ve sürüş biçiminize göre değişen süspansiyon sayesinde aracınız yüksek hızlarda ve engebeli yollarda dengeyi korur" ifadelerine yer verildi.

Model Y Performance fiyatı ne kadar?

Tesla Model Y Performance'ın ilk Avrupa teslimatları önümüzdeki ay başlayacak ve yaklaşık 72 bin dolar (61 bin 990 Euro) başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunulacak.

Model Y Performance Türkiye fiyatı ise 4 milyon 418 bin 400 TL olarak açıklandı.