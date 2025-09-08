Tesla, SuperCharger ücretlerine zam yaptı

Tesla, SuperCharger istasyonlarında kWh ücretlerini artırdı. Tesla araçları için fiyat 8,90 TL’ye, diğer elektrikli araçlar için 12,50 TL’ye çıktı.

Yeni tarifeye göre Tesla araçlar için kWh ücreti yüzde 4,7 artışla 8,50 liradan 8,90 liraya çıktı. Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları için kWh ücreti ise 10,60 liradan 12,50 liraya yükselerek yüzde 17,92 oranında artış gösterdi.

SuperCharger istasyonlarında bekleme ücreti 20 lira olarak sabit kalırken, maksimum güç 250 kW seviyesinde korunuyor.