Tesla Türkiye tarihi duyurdu! Envanter güncelleniyor
Tesla Türkiye, X hesabından yaptığı duyuruyla yeni araç envanterinin güncelleneceği tarihi açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni araç listelemesi 23 Ekim saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Bu tarihin Ekim ayı için tek listeleme tarihi olduğu belirtilirken, eşleşmesi kalkan araçların da otomatik olarak envanter sayfasında görüntüleneceği duyuruldu.
Tesla Türkiye, X sosyal medya platformundaki resmî Avrupa ve Orta Doğu hesabından yaptığı duyuruyla markanın envanterinde yer alan araçların listesinin güncelleneceğini açıkladı.
Açıklamada, "Bir sonraki envanter listelemesi 23 Ekim saat 18.30’da gerçekleşecek. (Ekim ayı için tek listeleme tarihidir.) Eşleşmesi kalkan araçlar otomatik olarak envanter sayfasında görüntülenecektir" ifadeleri yer aldı.
Bir sonraki envanter listelemesi 23 Ekim saat 18:30’da gerçekleşecek. (Ekim ayı için tek listeleme tarihidir.)— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) September 9, 2025
Eşleşmesi kalkan araçlar otomatik olarak envanter sayfasında görüntülenecektir.