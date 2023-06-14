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Tesla zamlarına devam ediyor

Tesla, ABD'de satılan Model Y SUV aracın fiyatını 2 ayda 3 kez arttı. Model Y SUV'un fiyatı 250 dolar daha arttı ve 47 bin 740 dolara yükseldi.

Haber Merkezi
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Tesla zamlarına devam ediyor. ABD'de satılan Model Y SUV araç için fiyat 2 ayda 3 kez arttı. Model Y SUV'un fiyatı 250 dolar daha arttı ve 47 bin 740 dolara yükseldi.

Şirket bir önceki zammını nisan ayında yapmıştı. Model X'in fiyatını yaklaşık yüzde 2,6 artışla 97 bin 490 dolara, Model S'in fiyatını da yaklaşık yüzde 2,9 artırarak 87 bin 490 dolara çıkarmıştı.

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