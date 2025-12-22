Tesla'dan yıl sonu kampanyası: Çok ucuz hale geldi

Tesla Türkiye, Model Y Standart için yıl sonuna kadar geçerli olacak “Geliştirilmiş Otopilot (EAP)” kampanyasını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre kampanya, hem yeni teslim edilecek araçları hem de mevcut Model Y Standart sahiplerini kapsıyor.

Yeni teslimatta yüklü olacak

Şirket, kampanya detaylarını resmi X hesabı üzerinden duyurdu. Buna göre, Türkiye’ye özel hazırlanan uygulama kapsamında yıl sonuna kadar teslim edilecek Model Y Standart araçlar, vergiler dahil 2 milyon 358 bin 990 TL bedelle Geliştirilmiş Otopilot (EAP) paketi yüklü olarak kullanıcıya sunulacak.

Öte yandan, 18 Aralık ve sonrasında teslimat randevusu bulunan mevcut Model Y Standart sahipleri de kampanyadan yararlanabilecek. Bu kullanıcılar, 10 bin TL ödeyerek EAP paketine geçiş yapabilecek. Tesla, yükseltme işleminin Tesla uygulaması üzerinden iletilen adımlar izlenerek yıl sonuna kadar tamamlanabileceğini bildirdi.

Geliştirilmiş Otopilot'un özellikleri neler?

Otomatik şerit değiştirme : Otoyollarda güvenli ve akıllı şerit geçişleri için destek

: Otoyollarda güvenli ve akıllı şerit geçişleri için destek Navigate on Autopilot : Navigasyon entegrasyonu ile otoyolda otomatik şerit değiştirme, çıkış alma ve hız ayarlama

: Navigasyon entegrasyonu ile otoyolda otomatik şerit değiştirme, çıkış alma ve hız ayarlama Auto Park : Paralel ve dikey park desteği

: Paralel ve dikey park desteği Summon: Akıllı telefon üzerinden aracı park alanına çağırma veya park etme

Tesla Türkiye, kampanyanın yıl sonuna kadar geçerli olduğunu ve Türkiye pazarıyla sınırlı olarak uygulandığını ifade edildi.