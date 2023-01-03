Tesla'dan rekor teslimat

Tesla Inc., küresel enflasyona, artan faiz oranlarına ve Çin'deki kısıtlı üretime rağmen dördüncü çeyrekte dünya çapında 405 bin 278 otomobil teslim ederek rekor kırdı.

Bloomberg tarafından yapılan tahmine göre, şirketin dördüncü çeyrekte 420 bin 760 araç sevk etmesi öngörülmüştü. Böylelikle şirketin dördüncü çeyrekteki otomobil teslimatı tahminlerin altında kaldı.

Yıl boyunca 1,31 milyondan fazla otomobil teslim ettiğini açıklayan Tesla, 2022'de araç teslimatlarını bir önceki yıla göre yüzde 40 artırmasına rağmen yüzde 50'lik büyüme hedefinin gerisinde kaldı.

Diğer taraftan Tesla, 17 bin 147 adet Model X ve Model S lüks otomobile kıyasla 388 bin 131 adet Model 3 kompakt sedan ve Model Y spor arazi aracı (SUV) teslim ettiğini duyurdu.