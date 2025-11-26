Tesla'dan tedarikçi açıklaması: Çin yasağı gelecek mi?

Tesla'nın Çin'deki üst düzey yöneticisi Grace Tao, şirketin Çin merkezli tedarikçilerin rolüne değer verdiğini ve menşei veya coğrafi konumu temel alarak hiçbir tedarikçiyi dışlamadığını belirtti.

Tao, Tesla'nın küresel üretim tesislerinde aynı katı ve nesnel tedarikçi seçim standartlarını uyguladığını ifade etti.

Şangay fabrikasının, 400'den fazla yerel tedarikçinin desteğiyle Model 3 ve Model Y'de küresel olarak en düşük fiyatları sağladığını, bu tedarikçilerden 60'tan fazlasının küresel Tesla tedarikçisi olduğunu ekledi.

Tesla'nın, Çin'de üretilen Model 3 ve yenilenen Model Y'deki parçaların yüzde 95'inden fazlasını yerel olarak tedarik ettiği bilgisi paylaşıldı.