Tesla'nın AB'deki satışları nisanda yüzde 52 düştü

Tesla’nın Avrupa Birliği ülkelerindeki satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,6 düştü. Ocak–nisan döneminde ise toplam satışlar yüzde 46 azaldı.

Geçen yıl nisan ayında AB’de 11 bin 540 adet satış gerçekleştiren Tesla, bu yıl aynı dönemde yalnızca 5 bin 475 adet araç sattı. Böylece markanın AB otomobil pazarındaki payı yüzde 1,3’ten yüzde 0,6’ya düştü.

Yılın ilk dört ayında da düşüş sürdü. Ocak–nisan döneminde Tesla’nın AB’deki toplam satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 azalarak 41 bin 677’ye geriledi. Pazar payı ise yüzde 2,1’den yüzde 1,1’e indi.

Tepki satışlara yansıdı

AB’ye ek olarak EFTA ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda) ve İngiltere’yi de kapsayan bölgede Tesla’nın Nisan ayı satışları yüzde 49 azalarak 7 bin 261'e düştü. Ocak–Nisan döneminde ise yüzde 38,8’lik gerilemeyle 61 bin 320 araç satıldı.

Şirketin Avrupa’daki düşüşünde Elon Musk’ın kamuoyundaki tartışmalı açıklamaları ve siyasi pozisyonlarının etkili olduğu ifade ediliyor. Musk’ın Almanya’da aşırı sağa yakın açıklamaları ve İngiltere siyasetine müdahale eden çıkışları, markanın Avrupa’daki imajına zarar verdi.