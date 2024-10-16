Tesla'ya Berlin tesisi için genişletme izni

Almanya'nın başkenti Berlin'deki eyalet çevre bakanlığı, elektrikli araç devi Tesla'ya Berlin'deki tesisini büyütme izni verdi.

Bu onay, genişle"menin ilk aşamasına izin sağlıyor ve depolama tesisleri, pil hücresi test laboratuvarı ile lojistik alanlar için altyapı inşaatını kapsıyor.

Bakanlık, tüm inşaat çalışmalarının Tesla'nın sahip olduğu arazide yapılacağını açıkladı.

Volkswagen'i geçecek

2022'den beri faaliyette olan fabrikanın yıllık kapasitesini 500 binden araçtan 1 milyona çıkarmayı planlayan Tesla, bu hedefi gerçekleştirdiğinde ülkenin en büyük otomobil fabrikasına sahip olacak ve Volkswagen'in Wolfsburg'daki tesisini geride bırakacak.