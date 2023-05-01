“Ticariye ÖTV indirimi olumlu, binek otomobil de kapsama alınmalı”
Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, ticari araç değişiminde ÖTV’nin kaldırılması açıklamasının, otomotiv sektörü için olumlu olduğunu söyledi. Torun, tüm araçlarda ÖTV’nin sıfırlanmasının ana hedef olması gerektiğine dikkat çekti.
Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, ticari araç değişiminde ÖTV’nin kaldırılması açıklamasının, otomotiv sektörü için olumlu olduğunu söyledi. Kapsamının sadece değişim için değil tüm araç alımlarına yayılması gerektiğini söyleyen EGOD Başkanı Torun, tüm araçlarda ÖTV’nin sıfırlanmasının ana hedef olması gerektiğine dikkat çekti.
Torun, “2022 yılında toplam ÖTV gelirinin yüzde 40’ına denk gelen 138 milyar TL’lik kısmı otomotiv sektörüne ait ve bununla birlikte 23 milyar TL civarı MTV geliri var. ÖTV’nin bir gecede sıfırlanması imkansız, bu devlet için ciddi bir vergi kaybı demek. ÖTV’nin sıfırlanması 10-15 yıl gibi bir süreyi kapsayacak stratejik bir plana ihtiyacı var.
Bu planı sektör hali hazırda çalıştı. Devletin kademeli olarak azaltarak feragat edeceği otomotiv satış ÖTV geliri sadece vergi ekosistemine sürdürülebilir ve artan bir getiri sistemi kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda yatırımcıyı, üreticiyi, ihracatçıyı ve tüketiciyi memnun edecek bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ayrıca ülkemizde ortalama 14 yaş olan araçların gençleşmesini sağlayacak ve teknolojik, çevreci, yeni nesil otomobiller ile fitfor 55 karbon 0 hedefine de bizleri yaklaştıracaktır” dedi.