Togg çekiliş tarihi değişti

Togg'da çekiliş tarihi değişti. Gerekçe ise; yoğun ilgi.

Togg'dan yapılan açıklamada, 12 bin olan teslim edilecek araç adedinin 20 bine çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada, ön sipariş gününün 27 Mart olduğu, çekilişin ise 29 Mart'ta yapılacağı kaydedildi.

Togg'un açıklaması şöyle:

"Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.

Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor.

Ön Sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu."