Togg T10X'in sipariş sayısı 100 bine yaklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star TV ve NTV ortak yayınında soruları yanıtladı.

Ön siparişleri alınmaya başlanan yerli elektrikli otomobille ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yollara çıkacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Togg için şu ana kadar 80 bin talep geldiğini belirten Erdoğan, "27 Mart'a kadar inanıyorum ki sipariş sayısı 100 bini geçer." dedi.



İlk 24 saatte 22 bin 150 sipariş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar talep 80 bin. 85 milyon nüfusumuzun da ortak gururu. Siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali de gerçeğe dönüştürdük. İnşallah bu ay sonundan itibaren onlar da zenginleştirecekler. Türkiye yüzyılının gerçek bir nişanesi olacak. Geldiğimiz noktada ülke olarak millet olarak büyük bir gururu yaşıyoruz. Ön siparişler 16 Mart'ta alınmaya başlandı. İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildi.

"Bu arabanın fabrikası nerede" diyorlardı. Fabrikayı açtık mı, açtık. Sonra "üretemzsiniz" dediler. 29 Ekim'de Togg'u banttan indirdik mi, indirdik. Sonra "üretirsiniz ama satamazsınız" dediler. Şimdi ne oldu? 75 binden fazla sipariş aldık. Bay Kemal, altılı koalisyon, bak nasıl satılıyormuş.

1 milyon adet hedefi

27 Mart'a kadar inanıyorum ki sipariş sayısı 100 bini geçer. Bunlar piyasaya yeni giren bir araç için muazzam sayılar. Bu neyi gösteriyor? Milletimizin Togg'a olan güvenini, teveccühünü gösteriyor. Milletimiz bu projenin, heyecanın ortağı, asıl sahibi. 2012'den beri ülkemizde satılan elektrikli otomobil sayısı 14 bin 780. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli otomobil sayısının beş katı kadar siparişi sadece altı günde aldı. Togg'un oluşturduğu hava sayesinde ülkemiz elektrikli araçlara geçitşe en hızlı mesafe kat eden ülkelerinden biri olacak. Tabii biz otomoil diyoruz ama üreticileri akıllı cihaz diyor. Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin ama inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız. Hayırlı olsun." dedi.