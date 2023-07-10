Togg en çok satanda zirveye oynar mı?

ODMD rakamlarına baktığımız zaman şu ana kadar teslim edilen otomobil sayısı 808, bunların 502’si haziran ayında sahibini bulmuş. Togg’un 20.000’lik hedefine ulaşması için gelecek 6 ayda ay başına yaklaşık 3.000 civarı otomobil satması anlamına gelecek.

Özenen “satarız sorun yok” dedi. Ocak haziran ayı arasında tüm ülkede toplam 13294 elektrikli otomobil satıldığı notunu da önümüzde koyduğumuzda eğer hedefler tutarsa T10X en çok satan olma yolunda. Tabii hedefler ne kadar gerçekçi takipteyiz göreceğiz. T10X’in ikinci el satış sayfalarında da görülüyor olması da yavaş yavaş pazarının oluştuğuna işaret. Bakalım Türkiye’nin elektrikli satış lideri sene sonunda kim olacak? Şu anda T10X kendi pazarında %15 pay ile haziran ayı lideri.