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TOGG fiyatlarına yüzde 27 zam geldi

Artan kurlar sonrası Togg fiyatlarına ilk zam yansıtıldı. TOGG tarafından paylaşılan mesajda artan maliyetlere dikkat çekilirken araçların yeni fiyatları şöyle belirlendi.

Haber Merkezi
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Döviz kurlarındaki yukarı yönlü gidişle birlikte otomobil fiyatları da zamlanmaya devam ediyor. Bugünün zam haberi ise Togg'dan geldi.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci Togg'dan yapılan açıklamayı yayınlayarak araç fiyatlarına bugünden itibaren yüzde 27 zam geldiğini duyurdu.

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