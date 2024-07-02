TOGG T10X ve Tesla Model Y 2024'te kaç adet satıldı? TOGG ve Tesla satış rakamları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne göre haziranda otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 oldu. Otomobil satışları aynı döneme göre yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adete geriledi. Ocak-haziran döneminde ise toplam satışlar 577 bin 981 oldu.

TOGG kaç adet sattı?

Ocak - haziran tarihlerinde TOGG'un satış adeti 13 bin 21'e ulaştı. Bu sonuçla yerli otomobil TOGG yılın ilk yarısında en çok satanlar listesinde 14'üncü sırada yer aldı. TOGG'un satışı geçen yıla göre 15 kat artmış oldu. TOGG haziran ayında ilk 15'e giremedi.

TOGG 10X satış rakamları

TOGG'un satıştaki tek modeli olan T10X, 13 bin 21 satışla ocak - haziran tarihlerinde tüm otomobiller arasında en çok satan yedinci model oldu. TOGG bu satışla model bazında yüzde 2,81'lik pazar payına ulaştı.

Tesla'dan haziran hamlesi!

Elektrikle çalışan TOGG T10X, elektrikli araç kategorisinde haziranda Tesla Model Y'nin arkasında kaldı. Tesla, haziran ayında 2 bin 670 satarken, TOGG'u bir ayda 1.733 kişi satın aldı. Tesla haziran yüzde 33'lük pazar payıyla elektrikli araç alan her üç kişiden birinin tercihi oldu. Ocak - haziran döneminde ise TOGG ilk sırada yer alırken, BMW 3.808 satışla ikinci, Tesla 3 bin 82 satışla üçüncü sırada yer aldı.