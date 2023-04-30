Togg yüklü tırlar yollarda

Togg'un resmi sosyal medya hesabından, T10X'lerin teslimatıyla ilgili bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, Togg Teknoloji Kampüsümüzden sevkiyatlarımız devam ediyor. Gemlik rengi akıllı cihazlarımız Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir'e, Oltu ise Kocaeli'ye doğru yola çıktı" ifadeleri yer aldı.

Togg için başvuru yapan ve sipariş hakkı kazananlara bugün teslimat yapılmaya başlanacak.

Togg'dan daha önce yapılan bir açıklamada, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekmişti.