Togg'un özel serisinde ön sipariş hakkı NFT ile gelecek

Togg açıklamasına göre, Togg'un dijital platformu Trumore, ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.

Togg'un Trumore uygulaması aynı zamanda Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilecek ve açık artırmayla satışa sunulacak NFT koleksiyonuyla 2 bin 23 adet koleksiyon değeri olan akıllı cihazın ön siparişine katılma ve sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak.

Dünyaca ünlü siber-fiziksel mimar ve yeni medya sanatçısı Güvenç Özel ile yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan sanat eserlerinden oluşacak ve nadirlik türlerine göre "normal", "nadir", "çok nadir" ve "en nadir" olarak belirlenmiş NFT'ler, bu 2 bin 23 adet akıllı cihazın ekranlarına entegre edilmiş olarak teslim edilecek.

NFT'ler nasıl satın alınabilecek?

Trumore platformu üzerinden satılacak, AVAX ile satın alınabilecek NFT'ler için "NFT Alım Platformu" içindeki listeleme ekranına girilerek alım yapılabilecek. Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak.

Kullanıcılar, uygulamadaki "satın al" butonuna dokunarak ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek. Bir Tru.ID kullanıcısı, sadece bir adet 100. Yıl Özel Seri NFT eserine sahip olabilecek.