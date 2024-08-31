Topolino ve sürücüsü arasında mikromobilite bağı var

Fiat, sürdürülebilirlik yaklaşımları çerçevesinde, kullanıcının hayat tarzına uygun, renkli eğlenceli çözümler üretmeye devam ediyor. İtalyan tarzı yüzde yüz elektrikli otomobillere yansıtılarak Topolino ve Fiat Connect ile mikromobilite dünyasında bağlanabilirlik uygulamasına sahip ilk araçlardan oldu.

Akıllı çözümleri tercih eden Topolino sürücüleri, bağlanabilirlik teknolojisi ile yollarda daha ayrıcalıklı konfora sahip oluyorlar. Connect uygulaması üzerinden araçlarının konumunu telefonlarından takip edebilecek, mevcut batarya seviyesini ve kalan menzili görebilecek, araçları çekilirse anında bildirim alabilecek, güvenli sürüş için gerekli hız ve mesafe limitleri belirleyebilecek, geçmiş yolculuklarını da detaylı şekilde görüntüleyebilecekler.

Ayrıca, kaza riski yüksek bölgelerde çok daha dikkatli ve güvenli bir sürüş için Kaza Kara Nokta uyarı bildirimi alarak, konum hakkında önden bilgi sahibi olacaklar. Herhangi bir arıza durumunda da anında bildirim alabilecek ve servis randevularını da online olarak kolayca oluşturabilecekler. Topolino kullanıcıları, yakınlardaki akaryakıt istasyonu veya otopark gibi lokasyonların bulunması, Sürüş Skoru uygulaması ile sürüş performansının değerlendirilmesinin yanı sıra Araç Sağlığı sayfası ile de Topolino’larının durumunu kontrol edebilecekler.