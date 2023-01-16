Toyota, 2023 Dakar Rallisi'ne damga vurdu

Toyota açıklamasına göre, Toyota GAZOO Racing, 2023 Dakar Rallisi’nde üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Üç aracıyla birden başarı elde eden Toyota, 2022 yılı kazananı Nasser Al-Attiyah ve co-pilotu Mathieu Baumel ile üst üste ikinci kez Dakar Rallisi’ni kazandı.

Açıklamaya göre, 31 Aralık 2022’de Suudi Arabistan’ın kuzeybatı kıyısında başlayan ralli 15 Ocak’ta Dammam'daki bitiş noktasında tamamlandı. GR DKR Hilux T1+ yarış aracını bitiş noktasına ilk sırada getiren Nasser Al-Attiyah, tüm yarış boyunca yüksek performansını ve istikrarını koruyarak en yakın rakibine 1 saat 20 dakika 49 saniye fark attı.

Toyota ile üst üste ikinci, Toyota ile toplamda üçüncü zaferini alan Nasser Al-Attiyah, kariyerindeki beş Dakar Rallisi zaferiyle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Toyota, her yarışta daha da geliştirdiği Hilux ile kalitesini, dayanıklılığını ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Nasser Al-Attiyah, GR DKR Hilux T1+ ile 2. Etap’ta liderliği aldı ve bir daha rakiplerinin gerisine düşmedi.

Toyota GAZOO Racing adına yarışan Giniel de Villiers, üst üste 20. kez Dakar Rallisi’ni tamamladı ve genel klasmanda yarışı dördüncü sırada bitirdi. Giniel de Villiers bu sonuçlarla ilk 5’te bitirme sayısını 15’e çıkardı. GR DKR Hilux T1+ ile yarışan Henk Lategan ve co-pilotu Brett Cummings ise genel klasmanda beşinci oldu. Böylece TOYOTA GAZOO Racing 2023 Dakar Rallisi’ni domine ederek ilk 5’te üç aracıyla birden yer aldı.

Ralli'deToyota GAZOO Racing’in yanı sıra Toyota Hilux T1+ ile yarışan özel katılımcılar da yer aldı. Dakar Rallisi’ne ilk kez katılan Lucas Moraes, üçüncü sırayı alarak Toyota’nın başarı hikayesine de bir yenisi eklemeyi başardı. Böylece Dakar’da ilk 5 sırada, dört Toyota Hilux yer aldı.

2023 Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nın açılış yarışı olan Dakar’da Nasser Al-Attiyah 85 puan alırken Toyota GAZOO Racing’in 65 puanı bulunuyor. Şampiyonda bir sonraki yarış ise şubat ayının son haftasında düzenlenecek Abu Dhabi Desert Challenge olacak.