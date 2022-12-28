Toyota 5. jenerasyon hibrit teknolojisini Avrupa’da üretecek

Yeni hibrit sistemi, Toyota’nın Polonya ve İngiltere fabrikalarında üretilerek, Türkiye’de ve İngiltere’de banttan inen Corolla modellerindeki yerini alacak.

5. jenerasyon hibrit motor ve şanzımanların üretimi, Polonya tesisinde 77 milyon euro ve İngiltere tesisinde 541 bin euro yatırımla gerçekleştirilen yedi üretim hattının güncellenmesiyle başlayacak.

Toyota Polonya’da MG1 ve MG2 elektrik motorları ile hibrit şanzımanları üretirken bu bileşenler, 5. jenerasyon hibrit aktarma organını oluşturmak üzere İngiltere’de 1.8 litrelik benzinli motorla kombine edilecek.

5. jenerasyon Toyota hibrit teknolojisi daha hafif, daha kompakt ve daha yüksek güce sahip elektrik motorlarıyla öne çıkıyor.

Günlük sürüşlerde elektrikli sürüş miktarının daha fazla olmasıyla daha düşük tüketim ve Krbondioksit emisyonları sunan yeni hibrit teknolojisi, aynı zamanda daha yüksek performans da sağlıyor. 140 PS güce sahip 1.8 litre hibrit motor, önceki jenerasyona göre 0-100 km/s hızlanmasını 1.7 saniye iyileştirerek 9.2 saniyeye indirdi. Her geçen jenerasyonda verimliliği ve performansı artırılan Toyota hibrit teknolojisi, Avrupa’da daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Son 4 yılda Toyota Avrupa satışlarında hibrit araçların oranı yüzde 30’dan yüzde 66’ya çıkarak önemini artırdı.