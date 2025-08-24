Toyota CEO’su Bozkurt: Pazar 1,3 milyon adede gidiyor

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 2025’in 7 ayında pazarın beklentilerin üzerinde büyüdüğünü belirterek, yılın 1,3 milyon adede yakın kapanabileceğini söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelen Bozkurt, ÖTV düzenlemesinin ardından müşteri tercihlerinde hızlı bir yönelim yaşandığını, özellikle Türkiye’de üretilen modellerin yüzde 70 ÖTV baremi sayesinde avantajlı hale geldiğini söyledi. “Ağustos ayında da satışların 100 bin adedin üzerinde gerçekleşmesi sürpriz olmayacaktır” diyen Bozkurt, ithal modellerin ise yüzde 80-90 baremine kaydığını, lüks segmentin ise yüzde 100 ÖTV dilimine sıkıştığını vurguladı.

“Satışlarda yüzde 54 artış, hedef 85 bin adet”

Toyota Türkiye’nin bu yılı 85 bin adetlik satışla kapatacağını açıklayan Bozkurt, “Geçen yılı 61 bin adetle bitirmiştik. Bu yıl binek ve ticari araç satışlarımız yüzde 54 artışla 50 bin 638 adede ulaştı. Bunun 42 bin 155’i binek, 8 bin 483’ü ticari araç. Bazı modellerde daha fazla alokasyon alabilirsek 85 binlik hedefin de üzerine çıkabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Ticari araç satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artış kaydettiklerini belirten Bozkurt, “Bundan sonra satışlarımızın yüzde 20-25’ini ticari araçlar oluşturacak. Corolla Cross Hybrid talebinde Avrupa’nın en büyük pazarı Türkiye oldu. Ancak tahsis edilen araç adedi talebi karşılamaktan uzak” diye konuştu.

“Pick-up segmentinde 4x2 öne çıkacak”

Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası 4x4 pick-up satışlarının azalacağını öngören Bozkurt, Hilux’un 4x2 versiyonuyla yüzde 4 ÖTV avantajı sunduklarını hatırlatarak, “Bu durum bizi rakiplerimizden ayırıyor. 2,2 milyon liradan başlayan fiyatlarla pazarda güçlü konumdayız” dedi.

“Her araç için 10 fidan”

İklim değişikliğine karşı ALJ Türkiye çatısı altında geniş kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını açıklayan Bozkurt, “Satılan her araç için 10 fidan dikiyoruz. Yıllık ortalama 140 bin araç satışı üzerinden 1,4 milyon fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.