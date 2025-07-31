Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den 12 günlük planlı üretim arası

Sakarya’daki tesislerde 4-16 Ağustos arasında bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.

Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden biri olan TMMT, bu süreçte üretim hatlarında yapılacak yenileme ve bakım çalışmaları ile sürekliliği ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

“Önce insan ve çevre” anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, 5 bin çalışanı, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla birlikte kalite ve sürdürülebilirlik odaklı üretim modelini güçlendirmeyi amaçlıyor.

2024 yılında 4,6 milyar dolarlık ihracata imza atan TMMT, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “İlk 1000 İhracatçı” araştırmasında ikinci sırada yer almıştı.