Toyota ve Panasonic elektrikli araç bataryaları için ortak oldu
Toyota ve Panasonic elektrikli araç bataryaları için ortak girişim kuracak.
Toyota ve Panasonic, elektrikli araç bataryaları için gelecek yıl bir ortak girişim başlatacaklarını açıkladılar.
Ortak batarya yatırımı 2020 yılı sonunda hazır olacak ve üretilecek bataryalar Panasonic tarafından çeşitli oto üreticilerine satılacak.
Toyota ve Panasonic'ten yapılan ortak açıklamada, Toyota'nın ortak girişimde yüzde 51 payı olacağı ve geri kalan hissenin ise Panasonic'e ait olacağı belirtildi.
Şirketler toplam 3 bin 500 çalışanın ortak girişime kaydırılacağını belirtti.
Kaynak: Reuters