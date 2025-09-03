Toyota’dan Çekya’ya 680 milyon euroluk elektrikli araç yatırımı
Japon otomobil üreticisi Toyota, Avrupa’daki ilk bataryalı elektrikli araç (BEV) üretim tesisi için Çekya’ya 680 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı. Çek hükümeti 64 milyon euroya kadar teşvik sağlayacak projeyle Kolin’deki mevcut tesis genişletilecek. Yeni üretim hattı 245 kişiye ek istihdam yaratacak.
Toyota, Avrupa’daki ilk bataryalı elektrikli araç üretim tesisini Çekya’da kuruyor. Şirket, Kolin’deki mevcut fabrikasını genişletmek için 680 milyon euro yatırım yapacak.
Çek hükümeti ve Toyota’nın ortak açıklamasına göre, proje için 64 milyon euroya kadar devlet teşviği sağlanacak. Prag’ın 50 kilometre doğusunda yer alan Kolin tesisinde şu anda 3.200 kişi çalışıyor.
Toyota, hangi modelin üretileceğine veya üretimin ne zaman başlayacağına dair bilgi vermedi.