Toyota'nın marka değeri 64,5 milyar dolara yükseldi

Interbrand'in hazırladığı 'Dünyanın En Değerli Markaları (Best Global Brands)' listesinde tüm sektörlerden 100 marka arasında 6’ncı sırada yer alan Toyota, geçen yılki sıralamasını korumayı başarırken yüzde 8 artışla marka değerini geçen yılın da üzerine taşıdı.

Toyota’nın marka değeri, 59 milyar 757 milyon dolardan 64 milyar 504 milyon dolara yükseldi. Toyota, aynı zamanda ilk 10’a giren üç otomotiv markasından biri olarak endüstri liderliğini devam ettirdi.

Interbrand, markanın değerini belirlerken, ürün veya hizmetlerin finansal performansı, markanın satın alma kararlarında oynadığı rol, markanın rekabet gücü, sadakati teşvik etme ve böylece gelecekte sürdürülebilir talep sağlama yeteneği de dahil olmak üzere üç temel analizi kullandı.