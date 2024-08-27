Toyota'nın yakıt hücresi projesi Pekin'de üretime başladı

Pekin'in hidrojen enerjisi alanında başlattığı en büyük yabancı yatırımlı projelerden biri olan bu projenin, hidrojen yakıt hücreli araçlara yönelik sanayileşme sorunlarının çözümünü hızlandırması ve aynı zamanda hidrojen enerjisi endüstrisinin gelişimini teşvik etmesi bekleniyor.

Toyota Motor Corp. ve Pekin merkezli bir teknoloji şirketi olan SinoHytec, projeyi başlatmak için güçlerini birleştirdi. Fabrika 113.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve ilk aşaması 44.000 metrekareye yayılıyor.