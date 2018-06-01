Toyota'yı C-HR uçurdu

01 Haziran 2018

İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) 2017 Araştırması'nda bir önceki yıla göre üç basamak birden yükselerek üçüncü sırada yer alan Toyota Türkiye, üretim ve ihracatta önemli artış ve rekorlara imza attı.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında geçen yıl 6. sırada bulunan Toyota Türkiye'nin, sürpriz bir çıkışla üçüncülüğe yükselmesinde Türkiye'nin ilk hibrit ve crossover modeli Toyota C-HR’ın büyük katkısının büyük olduğu görülüyor.

Toyota Türkiye, 2016'ya göre üretimden satışlar bazında yüzde 60 artış gerçekleştirdi.

Şirket, 2017 yılında, bugüne kadarki en yüksek üretim ve ihracat rakamını yakaladı. 2016 yılında 154 bin üretim yapan şirket, 2017'de bu rakamı 280 bine çıkartarak yüzde 81'lik artış sağladı. 2016'da 116 bin ihracat yapan şirket bir sonraki yıl ihracat adedini 244 bin ile yüzde 110 artırarak bir rekora imza attı.

Toyota, Türkiye'nin ilk hibrit ve crossover modeli C-HR'ın büyük katkısıyla üretim ve ihracatta önemli artış ve rekorlar kırdı.

Kasım 2016'da 400 milyon euro yatırım ile Türkiye'nin ilk hibrit ve crossover modeli C-HR'ın üretimine başlayan Toyota Otomotiv Sanayi, Türkiye'deki toplam yatırım tutarını 1,8 milyon euroya çıkarmıştı. Yeni modeli C-HR'ın etkisiyle halen yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, 2018 yılında da geçen yılki üretim/ihracat performansına ulaşmayı planlıyor.

Üretimdeki hibrit C-HR oranı yüzde 75'e çıktı

Geçen yılın ilk dört ayında 59 bin 753 adet C-HR, 33 bin 583 adet ise C-HR hibrit modeli üreten Toyota Türkiye, bu yılın ilk dört ayında da 70 bin 250 adet C-HR, 52 bin 952 adet ise C-HR hibrit üretimi gerçekleştirdi. Böylece C-HR üretimi içinde hibrit C-HR oranı yüzde 75'e çıktı. Geçen yıl 180 bin 234 adet C-HR ihracatı gerçekleştiren şirket, bu yıl ise 190 bin 181 adet ihracat yapmayı hedefliyor.

"Ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz"

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak, geçen yıla göre İSO 500'de 3 sıra yükselip Türkiye'nin 3'üncü büyük sanayi kuruluşu olmalarında Toyota C-HR modelinin büyük katkısının bulunduğunu belirtti.

Kato, 2017 yılında 281 bin adet üretim ve 100 ülkeye yaptıkları 244 bin adet ihracatla bugüne kadarki en yüksek üretim ve ihracatı gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV modeli Toyota C-HR ile üretim ve ihracatta önemli artış ve rekorlara imza attık. İSO 500 2017 listesinde üretimde satışlar bazında 17,8 milyar lira ile bir önceki yıla göre yüzde 60 artış gerçekleştirdik. Toyota C-HR, Türk otomotiv endüstrisinin 2017 yılındaki başarılı performansına da büyük katkı sağladı."

2017 yılında toplam binek otomobil üretiminin yüzde 25'ini Sakarya'daki üretim tesislerinde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kato, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak toplamda 1,8 milyon euroya ulaşan yatırım tutarımız ve 5 bini aşkın çalışanımızla 2018 yılında da geçen yılki üretim ve ihracat performansına ulaşarak ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.