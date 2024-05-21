Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %3,4 artarken özel amaçlı taşıtta %43,0, otobüste %40,7, minibüste %30,9, kamyonette %29,1, otomobilde %27,1, traktörde %26,4 ve kamyonda %23,2 azaldı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %58,5, motosiklette %31,5, minibüste %23,8 artarken otobüste %24,0, kamyonette %21,2, kamyonda %20,5, traktörde %16,4 ve otomobilde %4,5 azaldı.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,7'sini otomobil, %18,4'ünü motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

801 bin 439 adet taşıtın devri yapıldı

Nisan ayında devri yapılan taşıtların %64,3'ünü otomobil, %14,9'unu kamyonet, %13,8'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

64 bin 694 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,4'ü Renault, %10,1'i Fiat, %9,3'ü Chery, %6,4'ü Peugeot, %5,8'i Volkswagen, %5,7'si Citroen, %5,0'ı Hyundai, %4,9'u Opel, %4,3'ü Toyota, %3,5'i Ford, %3,2'si Skoda, %3,1'i Dacia, %3,0'ı Mercedes-Benz, %3,0'ı MG, %2,6'sı Honda, %2,0'ı Kia, %1,8'i BMW, %1,7'si Volvo, %1,6'sı Audi, %1,6'sı Nissan ve %9,0'ı diğer(2) markalardan oluştu.

830 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %29,6 artarak 830 bin 19 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %0,2 azalarak 8 bin 682 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 821 bin 337 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %65,3'ü benzin yakıtlı

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 585 adet otomobilin %65,3'ü benzin, %13,2'si hibrit, %12,8'i dizel, %7,5'i elektrikli ve %1,2'si LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 562 bin 640 adet otomobilin ise %35,1'i dizel, %32,9'u LPG, %29,3'ü benzin, %1,7'si hibrit ve %0,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.