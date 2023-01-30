TÜİK açıkladı! Türkiye’de elektrikli otomobil sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 566 bin 280 otomobilin yüzde 70,1'i benzinli, yüzde 18'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2'si LPG'li ve yüzde 1,4'ü elektrikli idi.

Aralık 2022 sonu itibarıyla ise trafiğe kayıtlı 14 milyon 269 bin 352 otomobilin ise yüzde 36,9'u dizel, yüzde 35,1'i LPG'li, yüzde 26,8'i benzinli, yüzde 0,9'u hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bir önceki yıla göre bütün yakıt türlerindeki otomobil sayısında artış gözlendiği belirtilirken, elektrikli otomobillerdeki yükseliş ise dikkatleri çekti.