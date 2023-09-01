Türk otomotiv pazarında “Çin mahallesi” kuruluyor

Sevilay ÇOBAN

Küresel büyümenin lokomotifi gösterilen Çin ekonomisi, ihracatın gerilemesi ve genç işsizlik sorunlarının pençesinden Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak köprü sayesinde kurtulma planları yapıyor. 2023’ün ilk 8 ayında Türkiye pazarına giren ve sırada bekleyen toplam 6 ayrı Çinli otomotiv şirketinin hamleleri de bu planın bir parçası.

Öte yandan TOGG’un da etkisiyle elektrikli araç pazarını büyüten Türkiye, Çinli elektrikli araç üreticilerinin de iştahını kabartıyor, batarya fabrikalarının da üssü haline geliyor. Kimi “pazarın en ucuzu” kimi “segmentinin en büyüğü” kimi ise “müthiş geri dönüş” sloganlarıyla giriş yaparken Türkiye otomotiv pazarında “Çin mahallesi” kurulmaya başlandı. Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarı atılımları ve elektrikli araç bataryası yatırımlarına biraz yakından bakalım.

Çinli Changan’ı fiyat rekabeti sınıf atlatacak

Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Changan, otomobil pazarındaki etkinliğini arttırmak için önümüzdeki süreçte Türkiye’de satışlara başlayacağını duyurdu.

Türkiye’ye Alsvin modeli ile giriş yapacak marka iddiası; “en ucuz otomobil” sloganıyla fiyat rekabetinde elini güçlendirerek pazarda kalıcı olmak ve dengeleri değiştirmek. Rakibi ise hali hazırda pazardaki en ucuz otomobil olan Fiat Egea ve Clio. Bu modelin çok tutmasındaki temel neden aşırı derecede ucuz olması.

Şimdi ise bu model Türkiye’nin en ucuzu olmak için geri sayıma geçti. Changan’ın Asya pazarında da en çok tutulan modeli olan Alsvin’in Türkiye fiyatının 390 bin TL olacağı duyuruldu. Donanım açısından Fiat Egea’nın en düşük paketiyle benzer seviyede olması beklenen otomobilin Türkiye’de ne kadar “popüler” olacağı da merak konusu.

“Türkiye, Avrupa pazarları için bir köprü!”

Aslında Çinli otomobil ithalatı furyasında başı çeken marka ise hiç de yabancı olmadığımız Chery. On yılı aşkın süre önce Türkiye pazarına ilk girdiğinde bazı zorluklar yaşayan marka, mart ayında tekrar 3 yeni SUV modeliyle pazara hızlı bir giriş yaptı.

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo da bu girişin nedenini ve hedefini “Türkiye, Avrupa pazarları için bir köprü!” sözleriyle açıkladı. Pazardaki otomobil stok sorunu, marka bilinirliği, erişilebilir fiyat politikası…

Bu üç bileşen de Chery’i satışa çıktığı ilk 2 ayda D-SUV segmentinde pazar lideri konuma getirdi. Bu arada, dünya genelinde 10 büyük fabrika ve 1.500 denizaşırı servis noktasını hayata geçiren Chery’nin 2022 yılında küresel satışları 11 milyon adedi, ihracatı da 2,4 milyon adedi aşmış durumda. Dolayıyla böyle bir ticaretin köprüsü olma fikri Türkiye açısından oldukça cazip görünüyor.

Pazara giren altıncı Çinli premium oldu

Temmuz ayında Türkiye’de satışına başlanan Voyah; MG, Skywell, DFSK, Chery ve LeapMotor’dan sonra Türkiye’de faaliyete geçen altıncı Çinli marka oldu.

Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah’ın temsilciliğini Marcar Otomotiv üstlendi. Türkiye’ye ilk aşamada yaklaşık 5 metre uzunluğundaki premium elektrikli SUV modeli Free ile giriş yapan marka, otomobilin 4 milyon 550 bin TL’den başlayan ön sipariş fiyatıyla satılacağını duyurdu.

Çin pazarında 2021’nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022’de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edilmişti. Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak da Çinli markaların dünya çapında yükselişi dikkat çekerek Voyah’ı Türkiye'ye getirme çalışmalarının 2 sene sürdüğünü anlatmıştı.

Bir geri dönüş hikayesi daha

Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor da geçen ay sonunda SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına gireceğini açıkladı. DFSK Motor’un, 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 3 elektrikli ticari araçtan oluşan modellerinin satışına Ekim ayından itibaren başlanacak.

Türkiye pazarına Çin üzerinden ilk defa 10 farklı ürün gamı ile güçlü bir şekilde giriş yapan marka global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaştı. DSFK, 70’in üzerinde ülkeye satış yapıyor. Çin, Endonezya ve ABD’de olmak üzere toplam 7 üretim tesisi bulunuyor.

Dünya lideri de kapıda bekliyor

Bir diğer Çin merkezli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams), ALJ Türkiye ile elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için yine Mart ayında niyet mektubu imzaladığını duyurmuştu.

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD, bu yılın son çeyreğinde elektrikli modellerini satışa sunmaya başlayacak. BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, araçlarını Türk tüketicilerinin beğenisine sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, “Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz” dedi.

Özellikle elektrikli araçlar konusunda adından sıkça söz ettiren ve 2022 yılında dünyanın en çok satılan elektrikli üreticisi unvanını alan BYD, 5 milyonuncu aracını da bantlardan yeni indirdi. Global olarak 3,5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiriyor.

Çinli elektriklilerin batarya yatırımı da tamam

Otomotiv markaları “Çin mahallesi”nde yerini alırken Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell de enerji depolama konusunda bir adım atmaya hazırlandığını açıkladı. 2024’ün ilk çeyreğinde kurulması planlanan Batarya Geliştirme ve Üretim Fabrikası ile enerji depolama alanında faaliyet gösterecek Skywell Türkiye’nin CEO’su Mahmut Ulubaş, “Otomotiv pazarının dönüşümünde oldukça önemli bir unsur olan bataryayı Türkiye’de üretmek için oldukça heyecanlıyız” diyerek bu haberi paylaşmıştı.

Türkiye pazarında hali hazırda Chery, Maxus, Leap Motor, Skywell ve BYD gibi Çinli markalar faaliyet gösterirken, Changan, DSFK, Voyah ve Hongqi “Çin mahallesi”nin yeni sakinleri olmayı bekliyor. SAIC bünyesindeki İngiliz üretici MG de Çin’de ürettiği otomobillerini Türkiye’ye getiriyor.

Mao’nun dev Çinlisi 8 milyon TL’ye geldi

Çin'in eski devlet başkanı Mao Zedong'dan bu yana, ülkenin devlet başkanlarına makam araçlığı yapan ve kelime anlamı ‘kırmızı bayrak’ olan Hongqi, elektrikli SUV modeliyle Türkiye yollarına çıkıyor. Çin’de Voyah’ın rakibi diyebileceğimiz Hongqi’nin de Norveç’ten sonra Avrupa’daki ikinci durağı Türkiye oldu.

Markanın Türkiye distribütörü D ve D Motorlu Araçlar’ın Genel Müdürü Murat Beken’in ifade ettiği üzere “Hongqi’nin Avrupa’daki en yüksek satış adedini Türkiye’de elde etme hedefi”nin gerçekleşmesi de epeyce mümkün görünüyor. Türkiye’ye ilk etapta 75 tane geçirilmesi planlanan 5,2 metrelik dev SUV modeli 2 + 2 + 2 şeklindeki oturma düzeniyle arka koltuklardakilere uçaktaki business class konfor yaşatıyor. Şimdilik sadece İstanbul’da satılacak otomobilin başlangıç fiyatı yaklaşık 8 milyon TL.