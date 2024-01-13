Türkiye, Citroen'in dünyada en büyük 3’üncü pazarı oldu

Citroen Türkiye açıklamasına göre, marka, Türkiye pazarındaki büyümesine devam ediyor. 2022 yılında Türkiye'de rekor satışa ulaşan Citroen Türkiye, güçlü bir büyüme gerçekleştirdiği 2023 yılı verilerini açıkladı.

Buna göre, 2023'ü toplamda 63 bin 153 adetlik satışla tamamlayan Citroen Türkiye, bu performansıyla satışlarını 2022 yılına göre yüzde 119 artırmayı başardı. Satışlarını ikiye katlayan Marka, aynı zamanda Türkiye pazarındaki en yüksek satış adedine ulaşarak tarihi bir rekora imza attı.

Bu rakamla marka, geçen yılı toplam pazarda 3 sıra birden yükselerek 7’nci sırada tamamladı. Citroen, yılı pazarın da üzerinde bir büyüme elde ederek yüzde 5,1 payla kapattı.

Hafif ticari araçta ilk 5’te yer aldı

Citroen Türkiye'nin ortaya koyduğu yüksek performans, markaya aynı zamanda, Otomotiv Distibütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri kapsamında "Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası" ödülünü kazandırarak önemli bir başarıya daha imza atmasını sağladı.

Geçen yılı hafif ticari araç satışında 5’inci sırada tamamlayan marka, 17 bin 758 adetlik satış hacmine ulaştı. Citroen, geçen yıl gerçekleştirdiği 45 bin 395 adetlik otomobil satışıyla da yılı bu binek pazarında 8’inci sırada tamamladı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, kendileri için 2023 yılının başarılı geçtiğini belirterek, "Yıla Marketing Türkiye’nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde 'Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası' seçilerek başlamıştık.

Geçtiğimiz yılı, 2022’ye göre satışlarımızı iki kattan fazla artırarak tamamladık ve bu ödülün tesadüf olmadığını kanıtlamış olduk. Hafif ticari araçtaki ‘En Hızlı Büyüyen Marka’ ödülümüz de başarılarımızı taçlandırmış oldu." ifadelerini kullandı.

'Dünyada en büyük 3’üncü pazar'

Citroen modellerinin kendi segmentlerinde iddialı sonuçlara imza attığını dile getiren Alkım, "C4 modelimiz ulaştığı 5 bin 804 adetlik satışla kompakt hatcback sınıfının tüm sene boyunca en fazla tercih edilen üçüncü modeli oldu. Benzer şekilde C3 de 7 bin 844 adetlik satışla B-HB segmentinde ilk 5’te yerini aldı. C5 Aircross, 8 bin 434 adetlik satışla en çok tercih edilen ikinci binek araç modelimiz oldu. C4 X ise 10 bin 704 adetlik satışla binek modellerimiz içinde en fazla satılan Citroen modeli oldu.

Bize hafif ticari araçta en hızlı büyüyen marka unvanını getiren Berlingo ise 8 bin 983 adetlik satışla segmentinde ikinci sıraya yükselirken, aynı zamanda markamızın en çok satılan ticari modeli olmayı başardı. Segmentinde yüzde 18 paya ulaşan Berlingo’nun başarısı, bize hafif ticari araç pazarında yüzde 6,7’lik pazar payı kazandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Sene başında 2023 yılı satış hedefi olarak 49 bin 250 adedi belirlediklerini anımsatan Selen Alkım, şunları kaydetti:

"Bu hedefi katbekat aşmış olmak da bizi ayrıca mutlu etti. Elbette bu performansın altındaki en büyük neden Türk tüketicisinin markamıza teveccühü ve memnuniyeti olmuştur. Citroen Türkiye ekibi olarak, bayilerimizle birlikte elde ettiğimiz bu sonuç, çok daha önemli bir başarıya ulaşmamızı sağladı.

2023 yılındaki satış rakamımız, Türkiye’yi Citroen’in dünyada en büyük 3’üncü pazarı haline getirdi. Bu hem marka olarak bizim, hem de Türkiye için çok önemli başarı. Citroen Türkiye olarak 2024 için de hazırız. Yılın üçüncü çeyreğinde pazara sunacağımız e-C3 gibi iddialı modellerimizle 2024 yılında da benzer başarılara imza atacağımıza inancımız tam."