Türkiye ve Avrupa’da en hızlı büyüyen marka: CUPRA

Tüm dünyada etkili olan arz sorunu nedeniyle yüzde 18,1 daralarak 385 bin 600 adetlik bir satış gerçekleştiren SEAT S.A, CUPRA markasıyla 150 bini aşan bir satış adedine ulaştı.

SEAT S.A, 2022 yılına ilişkin satışlarını değerlendirdi. 2022 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 92,7’lik bir büyümeyle 152 bin 900 adet satış gerçekleştiren CUPRA markası, istikrarlı büyümesini devam ettirdi.

Özellikle tüm dünyadaki otomotiv sektörünü etkileyen yarı iletken ve hammadde tedarik sorunlarının yaşandığı yıl içerisinde, CUPRA markasıyla büyüme gerçekleştiren SEAT S.A, 2022 yılını yüzde 18,1 daralmayla, 385 bin 600 adet araç satışıyla tamamladı.

"En iyisini yaptık"

2022 yılının öngörülemeyen bir yıl olmasına rağmen en iyi sonucu elde ettiklerini söyleyen SEAT ve CUPRA CEO'su Wayne Griffiths, "CUPRA beklentileri aşmaya devam etti ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen otomotiv markası konumunu sağlamlaştırdı. Elde edilen satış rakamları, markaya ve elektrikli modellerine olan talebin önemli bir göstergesi. Devam eden yarı iletken ve hammadde temini sıkıntısı, kaçınılmaz sonuçları da beraberinde getirdi. Bu sebeple SEAT modellerinin satış adetleri oldukça etkilendi" dedi.

Avrupa pazarı da hareketli

Almanya, 2021 yılına göre yüzde 1,2 artış göstererek 105 bin 300 adetlik satış adediyle SEAT S.A'nın lider pazarı olmaya devam ediyor. İspanya, bir önceki yıla göre yüzde 23,1 küçülerek 62 bin 900 adetle en büyük ikinci pazar konumunu korudu. Markanın üçüncü büyük pazarı ise yüzde 27,9 küçülerek 36 bin 600 adetlik satış gerçekleştiren Birleşik Krallık oldu. İtalya, şirketin dördüncü en büyük pazarı olarak Fransa'yı geride bıraktı. İtalya'daki satışlar 2021'den yüzde 8,6 daha az olan 25 bin 300'e ulaşırken, Fransa'da yüzde 31,1 düşüşle 21 bin 500 adetlik satış gerçekleşti. İlk beş sıralamadaki ülkelerin yanı sıra, Portekiz'de satışlar yüzde 7,6 artarak 7 bin 800 adede ulaştı.

Rakamlarla CUPRA ve SEAT

CUPRA’nın başarısında önemli pay, Formentor modelinin oldu. Markaya özgü ilk model olan Formentor, 97 bin 600 adetlik satış adediyle tüm CUPRA satışlarının yüzde 63,8'ini ve SEAT S.A'nın satışlarının dörtte birinden fazlasını oluşturdu. CUPRA'nın ikinci en popüler modeli CUPRA Born, 31 bin 400 adetle pazardaki ilk tam yılını kutladı. Kurulduğu 2018 yılından bu yana 300 bin adede yakın araç satışı gerçekleştiren CUPRA'nın önemli Avrupa pazarları, 2021’e göre yüzde 89,9 büyüyerek 58 bin 400 adet satışın gerçekleştiği Almanya, yüzde 87,4’lük artışla 14 bin 400 adede ulaşan Birleşik Krallık, yüzde 23,9 artışla 13 bin 600 adet satış gerçekleştirilen İspanya, 11 bin 300 adetle İtalya ve 7 bin 600 adetle Fransa oldu.

SEAT markası ise yılı yüzde 40,5 düşüşle 232 bin 700 adetlik satışla tamamladı. SEAT Arona, 71 bin adetle markanın en çok satan modeli unvanını korudu. Satışlarda ikinci sırada 51 bin 300 adetle SEAT Ibiza ve üçüncü sırada da 41 bin 500 adetle SEAT Leon yer aldı. SEAT'ın en büyük pazarları İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa oldu.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen otomobil markası

CUPRA’nın 2022 yılında elde ettiği satış başarısında Türkiye pazarının da katkısı büyük. Henüz 2021 yılı Nisan ayında Türkiye pazarına girmesine rağmen istikrarlı büyümesini sürdüren CUPRA, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 880 oranında artırarak 2 bin 792 adetlik satış rakamına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) her yıl düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri’nde “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülüne layık görüldü.