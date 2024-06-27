Türkiye'de 2023'te 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil üretildi

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2023 yılında 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL oldu. Bu değer 2022 yılında 8 trilyon 937 milyar 773 milyon TL iken 2021 yılında 4 trilyon 214 milyar 521 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üretimden yapılan satışların %13,7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu

Girişimlerin 2023 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin %13,7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu %10,7 ile ana metal sanayi ürünleri, %9,5 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve %6,3 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

Üretimden yapılan satış değerinin %3,4'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin %3,4'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı %68,5 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı %28,1 olmuştur.

Ana sanayi gruplarında, ara malları %45,2 ile ilk sırada yer aldı

İmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin %45,2'sini ara malların, %22,1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise %6,8 olmuştur.

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatından yapılan satışların %80,4'ü beş ilde gerçekleşti

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin %80,4'ünü oluşturmuştur. Üretimden yapılan satışların %30,2'si Bursa'da, %28,4'ü Kocaeli'nde, %12,3'ü Sakarya'da, %5,6'sı Aksaray'da ve %3,9'u İzmir'de gerçekleşti.