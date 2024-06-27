Türkiye'de 2023'te 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil üretildi
Türkiye'de 2023 yılında 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil, 9 milyon 986 bin 534 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 280 milyon 588 bin 963 ton hazır beton, 1 milyon 559 bin 366 adet kombi (hermetik), 17 milyon 373 bin 413 adet güneş pili ve 877 bin 479 adet motosiklet üretildi.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2023 yılında 13 trilyon 325 milyar 110 milyon TL oldu. Bu değer 2022 yılında 8 trilyon 937 milyar 773 milyon TL iken 2021 yılında 4 trilyon 214 milyar 521 milyon TL olarak gerçekleşti.
Üretimden yapılan satışların %13,7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu
Girişimlerin 2023 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış değerinin %13,7'sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu %10,7 ile ana metal sanayi ürünleri, %9,5 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve %6,3 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.
Üretimden yapılan satış değerinin %3,4'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu
İmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin %3,4'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı %68,5 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı %28,1 olmuştur.
Ana sanayi gruplarında, ara malları %45,2 ile ilk sırada yer aldı
İmalat sanayinde 2023 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin %45,2'sini ara malların, %22,1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerjinin payı ise %6,8 olmuştur.
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatından yapılan satışların %80,4'ü beş ilde gerçekleşti
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında en büyük paya sahip beş il, toplam satış değerinin %80,4'ünü oluşturmuştur. Üretimden yapılan satışların %30,2'si Bursa'da, %28,4'ü Kocaeli'nde, %12,3'ü Sakarya'da, %5,6'sı Aksaray'da ve %3,9'u İzmir'de gerçekleşti.