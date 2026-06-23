Türkiye'de elektrikli araçların sayısı katlanıyor

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Türkiye'de elektrikli otomobillere yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, mayıs ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 436 bin 474'e ulaştı.

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon 786 bin 370 olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli araçlara ilgi artıyor

Düşük karbon salımı, enerji tasarrufu sağlaması ve sessiz çalışma özellikleriyle öne çıkan elektrikli araçlar, son yıllarda kullanıcılar tarafından daha fazla tercih edilmeye başladı. Şarj altyapısının yaygınlaşması da bu büyümeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Elektrikli otomobil pazarındaki genişlemede, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satış performansı ve tüketici tercihlerinin bu segmente yönelmesi etkili oldu.

2015 yılında trafikte yalnızca 565 elektrikli otomobil bulunurken, bu sayı 2024 sonunda 183 bin 776'ya yükseldi. 2025 yılında 370 bin 591'e çıkan elektrikli otomobil sayısı, mayıs 2026 itibarıyla 436 bin 474'e ulaştı.

Geçen yıl mayıs ayında 245 bin 205 olan elektrikli otomobil sayısındaki yükseliş, yıllık bazda yüzde 78 olarak hesaplandı.

Elektrikli otomobillerin toplam kayıtlı otomobiller içindeki payı ise mayıs ayı itibarıyla yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Hibrit otomobillerde de hızlı büyüme

Öte yandan hibrit otomobillerde de büyüme sürdü. Trafiğe kayıtlı hibrit araçlara ilişkin veriler ilk kez 2011 yılında 23 adet olarak kayıtlara yansımıştı.

Hibrit otomobil sayısı 2019'da 13 bin 877 olurken, 2023 sonunda 222 bin 328'e, 2024 sonunda ise 391 bin 296'ya çıktı. Mayıs 2026 itibarıyla trafikteki hibrit otomobil sayısı 825 bin 189 olarak belirlendi.

Toplam otomobiller içerisindeki hibrit araçların payı 2025 yılında yüzde 4 düzeyindeyken, bu oran mayıs ayı itibarıyla yüzde 4,6'ya yükseldi.