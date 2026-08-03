Türkiye'de ticari araç kiralama oranı Avrupa'nın çok gerisinde

Türkiye'de araç kiralama sektörünün büyüme potansiyeli devam ederken, Avrupa ile kıyaslandığında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Özarslan Tangün, ticari amaçlı kullanılan araçların yalnızca yüzde 10'unun kiralandığını, Avrupa'da ise bu oranın yüzde 50 ila yüzde 60 seviyelerine ulaştığını söyledi.

Sektör ilk 6 ayda 90 milyar lira vergi ödedi

TOKKDER'in açıkladığı verilere göre araç kiralama sektörü, 2026 yılının ilk yarısında 90 milyar lira vergi ödedi. Sektör, 2025 yılında 133 bin araç satın alırken, 2026'nın ilk altı ayında ise 96 bin 500 yeni aracı filosuna kattı.

Filo büyüklüğü 405 bin araca ulaştı

Tangün, günlük araç kiralama tarafında filo büyüklüğünün 168 bin, operasyonel kiralamada ise 238 bin araç olduğunu belirtti. Böylece toplam filo büyüklüğü yaklaşık 405 bin araca ulaştı. Operasyonel araç kiralama sektörünün ilk 6 ayda 64,4 milyar liralık yeni araç yatırımı gerçekleştirdiğini, sektörün aktif büyüklüğünün ise 393 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Günlük araç kiralama tarafındaki aktif büyüklüğün de 232 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Otomotiv sektöründe büyük dönüşüm yaşanıyor

Otomotiv sektöründe küresel ölçekte önemli değişimler yaşandığını belirten Tangün, yeni nesil kullanıcıların araç sahipliğinden çok kullanım odaklı hareket ettiğini söyledi. Elektrikli araçlara geçişin hızlandığını, yazılım odaklı ve bağlantılı araçların yaygınlaştığını, otonom sürüş teknolojilerinin de sektörü dönüştürdüğünü ifade eden Tangün, özellikle Çinli üreticilerin yükselişinin küresel rekabeti yeniden şekillendirdiğini dile getirdi.