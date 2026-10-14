Türkiye'deki otomobillerin yaş ortalaması 14'ü aştı: Araç parkının yenilenmesi için çağrı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'deki otomobillerin yaş ortalamasının 14,2'ye çıktığını, trafiğe kayıtlı otomobil sayısının ise 18 milyonu geçtiğini açıkladı. Erkoç, araç parkının yenilenebilmesi için vatandaşların daha yeni otomobillere erişimini kolaylaştıracak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Erkoç, otomobil fiyatları ile finansman koşullarının araç değiştirmek isteyen vatandaşların kararlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Türkiye'deki araç parkının yenilenmesinin otomotiv sektörüyle sınırlı bir mesele olmadığını belirten Erkoç, trafik güvenliği, çevresel etkiler ve ekonomik koşullar bakımından da konunun önem taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'de otomobillerin ortalama yaşı 14,2'ye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yıl sonu verilerine değinen Erkoç, ülkedeki otomobillerin ortalama yaşının 14,2 olduğunu aktardı. Ağustos 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısının 18 milyonu geçtiğini hatırlatan Erkoç, mevcut verilerin araç parkındaki yenilenme ihtiyacına işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'de otomobil sayısındaki yükselişin sürdüğünü belirten Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de otomobil sayısı artmaya devam ediyor. Ancak yalnızca kaç araç satıldığını değil, mevcut araçlarımızın yaşını, güvenliğini ve ekonomik kullanım koşullarını da değerlendirmemiz gerekiyor. Araç parkının gençleşmesi, vatandaşlarımızın daha yeni teknolojilere sahip otomobillere erişebilmesi açısından önemli. Bu konuya yalnızca otomotiv ticareti olarak değil, trafik güvenliği, çevre ve ülke ekonomisi açısından da bakmalıyız."

Araç yenilemede fiyatlar ve kredi maliyetleri belirleyici

Vatandaşların otomobil değiştirme kararlarında alım gücü ve krediye erişim koşullarının önemli rol oynadığını vurgulayan Erkoç, araç yenilemenin hane bütçesinde ciddi bir maliyet oluşturduğuna dikkati çekti.

Otomobil fiyatlarının yanı sıra kredi maliyetlerinin de piyasadaki talebi şekillendirdiğini ifade eden Erkoç, şöyle devam etti:

"İkinci el piyasasında dönemsel olarak talep ve fiyat hareketleri yaşanabilir. Ancak önemli olan bu dalgalanmalardan bağımsız olarak vatandaşların daha yeni ve güvenli araçlara ulaşabilmesini sağlayacak kalıcı çözümler geliştirmektir. Uygun finansman modellerinin yaygınlaştırılması ve kayıtlı ticaretin desteklenmesi, hem sektörümüzün sağlıklı işleyişine hem de araç yenileme sürecine katkı sağlayacaktır."

İkinci el piyasasının önemine dikkat çekti

İkinci el otomobil pazarının farklı gelir düzeylerindeki vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erkoç, araç parkının yenilenmesi konusunda yalnızca sıfır otomobil satışlarının değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Araç değiştirme sürecinin vatandaşların ekonomik imkanlarına göre aşamalı şekilde gerçekleşebildiğini anlatan Erkoç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her vatandaşın sıfır otomobil alma imkanı bulunmuyor. Bir vatandaşın 20 yaşındaki aracını satıp 10 yaşındaki bir otomobile geçebilmesi de bireysel araç yenileme sürecinin bir parçasıdır. Elbette araçların el değiştirmesi tek başına ülkemizdeki araç parkının ortalama yaşını düşürmez. Bunun için yeni araçların trafiğe katılması ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların sistemden çıkması gerekir. Ancak ikinci el piyasasının sağlıklı işlemesi, vatandaşlarımızın daha yeni araçlara geçişini kolaylaştırır. Bu nedenle ikinci el araç ticaretinde güvenin artırılması, finansman imkanlarının geliştirilmesi ve yetki belgeli işletmelerin desteklenmesi büyük önem taşıyor."

Araç parkının gençleştirilmesi için teşvik çağrısı

Erkoç, Türkiye'deki otomobillerin yenilenmesine yönelik politikaların kapsamlı şekilde hazırlanması gerektiğini belirterek, araçların teknik durumu, düzenli bakımı ve güvenlik donanımlarının da bu süreçte dikkate alınmasını istedi.

Otomobillerin güvenlik düzeyinin yalnızca üretim yılına göre değerlendirilemeyeceğini ifade eden Erkoç, periyodik bakım ve teknik kontrollerin önemine işaret etti.

Erkoç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Düzenli bakım ve teknik kontroller son derece önemli. Bununla birlikte yeni nesil araçların sunduğu güvenlik teknolojileri de dikkate alınmalı. Araç yenileme sürecini destekleyecek teşvik modelleri, finansman koşulları ve çevresel etkiler birlikte değerlendirilmeli. Kamu maliyesini ve vatandaşlarımızın alım gücünü gözeten, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yol haritasına ihtiyaç var. MASFED olarak kayıtlı ticaretin güçlendiği, vatandaşlarımızın güvenli ve ihtiyaçlarına uygun araçlara erişebildiği bir piyasa yapısını önemsiyoruz. Türkiye’nin yalnızca otomobil satışlarını değil, yollardaki araçların geleceğini de konuşması gerektiğine inanıyoruz."